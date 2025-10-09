El libro 'Industrialización e inmigración' analiza el proceso de transformación social y económica de Álava

La obra tiene como autores a Aitor González de Langarica, Alberto García Duarte y Antonio Rivera - DFA

VITORIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava ha presentado un libro que aborda uno de los procesos más decisivos en la configuración del territorio alavés contemporáneo, la inmigración como motor de transformación social, económica y urbana. La obra 'Industrialización e inmigración', escrita por Aitor González de Langarica, Alberto García Duarte y Antonio Rivera, ofrece una mirada obre cómo la llegada de personas desde otros territorios -primero del Estado y más recientemente de otros países- ha moldeado la identidad de Álava.

El diputado general alavés, Ramiro González, ha subrayado durante la presentación que "la industrialización de Álava está indisolublemente unida a la inmigración", y ha llamado a reflexionar sobre las enseñanzas que ofrece la historia reciente para afrontar los retos actuales.

González se ha mostrado "convencido" de que esa experiencia puede ayudar a afrontar el proceso migratorio actual, con la llegada al territorio de personas de otros países.

El libro parte de la premisa de que los grandes cambios que han transformado el mundo en el último siglo -la industrialización, la globalización, la revolución tecnológica- han tenido como constante el desplazamiento de personas.

En el caso de Álava, el proceso migratorio ha estado estrechamente vinculado a su desarrollo industrial. Desde mediados del siglo XX, Álava pasó de ser un territorio rural a convertirse en un polo urbano e industrial, con Vitoria-Gasteiz como epicentro. Este cambio atrajo a miles de personas desde otras regiones del Estado, generando tensiones, pero también una sociedad "más cohesionada, plural y diversa".

La obra no se limita a una crónica del pasado, sino que invita a pensar el presente y a reconocer los paralelismos entre las migraciones de ayer y las de hoy. En ambos casos, la búsqueda de empleo, el acceso a la vivienda y la necesidad de integración han sido elementos comunes.

El libro plantea que la experiencia histórica de Álava puede servir como guía para afrontar los desafíos actuales de convivencia e inclusión.