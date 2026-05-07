La línea GO07, que conecta Urola Garaia y Goierri con San Sebastián, cierra su primer año con casi 365.200 viajes

La diputada Azahara Domínguez con los alcaldes Adur Ezenarro y Mikel Serrano - DFG

SAN SEBASTIÁN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La línea GO07, que conecta Urola Garaia y Goierri con San Sebastián y viceversa ha cerrado su primer año con casi 365.200 viajes. Un "éxito rotundo" que demuestra "lo necesaria que era una conexión de transporte público por carretera que conectase estas comarcas con la capital", según ha celebrado la diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez.

En una rueda de prensa este jueves en Zumarraga ha desgranado los datos de uso de esta línea, que se puso en marcha el 28 de abril de 2025. En este tiempo, la línea ha registrado 365.197 viajes, lo que implica que esta línea "supera la barrera de los 1.000 viajes diarios de media".

La diputada ha recordado que desde el primer día que entró en funcionamiento, que además coincidió con el apagón eléctrico que dejó sin servicio, entre otros, a Renfe Cercanías, la línea ha contado con una "excelente acogida ciudadana".

En los tres primeros días de abril, se alcanzaron los 2.325 viajes, mientras que ya en mayo se registraron 12.254. Esta cifra prácticamente se duplicó en julio, con 22.801 viajes, mientras que en agosto, por primera vez se rebasó la barrera de los 30.000 (32.388). En septiembre, coincidiendo con el comienzo del curso escolar, se superó la marca de los 40.000 viajes mensuales y en octubre se registró el mayor uso de esta línea: 41.081.

A partir de entonces, el uso de la línea se ha mantenido estable, superando los 35.000 viajes de media a excepción de aquellos meses en los que ha habido periodos vacacionales como Navidad o Semana Santa.

En cuanto al origen de los viajes, un total de 171.191 tienen su origen en San Sebastián, lo que supone el 46,9%; le siguen Beasain, con 74.095 (el 20,3%); Zumarraga, con 55.944 (el 15,3%); Ordizia, con 43.249 (11,8%); Tolosa, con 14.137 (3,9%); y Legazpi, con 6.581 (1,8%). Con respecto al perfil de personas usuarias, el 35% son personas jóvenes (menores de 26).

Domínguez ha señalado que, en total, se han puesto 2.012 refuerzos, siendo los meses de octubre, con 310; marzo, con 266; y febrero, con 258, donde mayor número de autobuses adicionales se han utilizado.

"Con la puesta en marcha de la GO07 hemos atendido una demanda histórica de los vecinos de Urola Garaia y Goierri, que por fin disponen de una alternativa de transporte público por carretera que no solo es sostenible, sino que también es cómoda, asequible y se ajusta a sus necesidades reales, lo que hace que facilite el día a día de cientos de personas", ha destacado.

Además, ha remarcado también que la consolidación del uso de esta línea está permitiendo sacar vehículos privados de una carretera "tan congestionada como la N-I, donde los atascos y los accidentes son prácticamente diarios", y aunque ha reconocido que esta línea por sí misma "no soluciona el enorme problema que existe, sí tiene un papel importante en el alivio del tráfico".