LKS Next celebra en su 35º aniversario un encuentro tecnológico con 200 profesionales y un 'hackatón'

Aitor Moreno Fdz. De Leceta, Joseba Bilbao y Aritz Galdós en la presentación de las jornadas - LKS NETX

BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo consultor y tecnológico LKS Next, que celebra este año su 35º aniversario, ha organizado este martes y miércoles dos jornadas en Bizkaia para compartir conocimientos y experiencias exitosas de herramientas digitales. El programa incluye un 'hackatón' para desarrollar soluciones a retos específicos en el ámbito de la automoción y un encuentro tecnológico con unos 200 profesionales de más de 100 empresas que abordará temas como ciberseguridad y Defensa IT, IA Aplicada o Smart Industry.

Las dos jornadas han sido presentadas este lunes en Bilbao en un encuentro con los medios en el que el responsable del Centro de Excelencia Tecnológica de LKS Next, Joseba Bilbao, ha destacado que se vive "una transformación sin precedentes marcada por una aceleración tecnológica que está redefiniendo el presente y que ha comenzado a condicionar ya el futuro de las organizaciones que se enfrentan al reto de adaptarse a un entorno cada vez más volátil, donde la digitalización, la automatización, y una utilización adecuada de la IA están generando nuevas reglas de juego".

LKS Next celebra en 2026 su 35º aniversario, en el que desarrollará un programa de actividades a lo largo de todo el año, entre las que el 'Hackaton' tecnológico y el 'LKS Next Tech Day' que va a llevar a cabo este martes y miércoles. El objetivo es "ofrecer una visión clara, práctica y estratégica sobre cómo la IA aplicada, la Cuántica o la digitalización están impactando ya mismo en la competitividad de las empresas".

En la sesión de este martes, 17 de febrero, que se llevará a cabo en el Hotel Seminario del Parque Tecnológico de Zamudio, se ha organizado un 'hackatón' tecnológico, donde equipos multidisciplinares (con programadores, diseñadores o ingenieros) trabajarán de forma intensiva durante todo el día para crear soluciones tecnológicas en el ámbito de la Automoción.

Las respuestas de los participantes a los retos propuestos, han señalado desde la consultora, "podrían convertirse a medio plazo en soluciones en forma de prototipos para un producto un servicio o un modelo de negocio innovador". Esta iniciativa nace con la idea de "acelerar" la adopción de tecnologías abiertas y compartidas que permitan a la industria trabajar con datos "de forma segura y eficiente".

LKS Next reunirá a "los principales participantes europeos de los proyectos del sistema operativo de código abierto Tractus-X y Catena-X para avanzar en el desarrollo práctico de los espacios de datos industriales".

El enfoque del 'hackatón' tecnológico "será totalmente práctico, centrado en el desarrollo real de componentes, en la interoperabilidad y en los retos de integración que plantea la creación de espacios de datos industriales, en concreto para el sector de automoción", según ha explicado el responsable de Proyectos Innovación y Espacios de Datos en LKS Next, Iñaki Paz.

TECH DAY

Para el miércoles, 18 de febrero, se ha programado el LKS Next Tech Day 2026, al que se han apuntado más de 200 profesionales de más de 100 organizaciones de la zona norte.

Se llevará a cabo en el ItsasMuseum de Bilbao, con conferencias y mesas redondas por la mañana, en las que se ofrecerá "una visión estratégica sobre el estado actual de la digitalización, tanto en empresas como en instituciones con la presencia de destacados expertos de grandes multinacionales como Microsoft, IBM o DELL".

Por la tarde están previstos diferentes laboratorios tecnológicos en temas como ciberseguridad IT, Ciberseguridad Industrial, IA Aplicada, Cuántica o Smart Industry, entre otras, donde los asistentes podrán conocer las distintas tecnologías a través de demos y casos prácticos.