LKS Next GobTech logra el Nivel de Madurez 5 del modelo CMMI de evaluación de la gestión de procesos organizativos

BILBAO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

LKS Next GobTech -la unidad especializada en tecnología para el sector público del grupo consultor vasco LKS Next- se incorpora al reducido grupo de organizaciones a nivel internacional que ha alcanzado el Nivel de Madurez 5 del modelo CMMI, un estándar de referencia para evaluar gestión de procesos organizativos. El grupo consultor vasco es la única entidad del Estado que ha logrado ese nivel, el más alto posible, en tres áreas simultáneas: Desarrollo, Servicios y Seguridad.

En un comunicado, LKS ha apuntado que alcanzar este nivel, "reservado a muy pocas organizaciones", refleja un "firme compromiso con la excelencia operativa, la eficiencia y la mejora continua".

CMMI (Capability Maturity Model Integration) es el modelo de referencia internacional para evaluar y mejorar la madurez de los procesos organizativos en áreas como desarrollo, servicios, adquisición o seguridad. Actualmente es gestionado por ISACA, una organización global especializada en gobierno digital y confianza tecnológica.

Este modelo, inicialmente desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI) de la Universidad Carnegie Mellon, ha evolucionado hasta convertirse en un estándar "ampliamente adoptado por empresas y administraciones públicas en todo el mundo".

LKS ha explicado que el modelo CMMI permite evaluar de forma estructurada la madurez de los procesos clave de una organización, proporcionando "un marco objetivo para mejorar la previsibilidad en los plazos, la calidad en las entregas y la eficiencia operativa".

En el caso de LKS Next GobTech, este enfoque se aplica de forma transversal a toda la cadena de valor: desde la estrategia y gestión de proyectos, hasta el desarrollo técnico, la prestación de servicios, la gestión de proveedores y los procesos de apoyo como la estimación, la configuración, la calidad y el análisis cuantitativo.

Como resultado, según ha indicado, LKS Next GobTech aporta a sus clientes "ventajas tangibles" como mayor calidad en las soluciones, procesos más predecibles, optimización de costes, así como una base organizativa que promueve la innovación, el conocimiento compartido y el desarrollo del talento.

La compañía ha destacado que alcanzar el Nivel de Madurez 5 demuestra una cultura organizativa "basada en la medición, el análisis riguroso y la mejora continua". Según ha apuntado, este logro no solo refleja una alta capacidad técnica, sino que también actúa como "un respaldo estratégico2 para operar en "entornos complejos y exigentes".

A nivel mundial, solo el 7% de las organizaciones evaluadas con el modelo CMMI han conseguido alcanzar este nivel. En este contexto, LKS Next GobTech ha superado "con éxito" la evaluación CMMI Maturity Level 5, realizada por la entidad IAL Software Engineering en servicios avanzados de desarrollo seguro de proyectos y mantenimiento de aplicaciones.

Además, LKS Next es la única organización en España que ha conseguido simultáneamente el Nivel de Madurez 5 en las tres áreas evaluadas: Desarrollo (DEV), Servicios (SVC) y Seguridad (SEC).

"El Nivel 5 del modelo CMMI nos posiciona como un socio tecnológico de referencia, especialmente en contextos exigentes como el sector público, donde esta evaluación puede permitir superar criterios de solvencia e incluso aportar ventajas en procesos de licitación", ha indicado el director general de LKS Next GobTech, Ricardo de Corte.

Además, según ha añadido, también supone "un valor añadido" en el sector privado, donde se aprecia "la madurez organizativa y la mejora continua como factores diferenciales". A su juicio, este reconocimiento internacional respalda el compromiso de LKS "con la excelencia técnica y la mejora continua de los procesos".

LKS ha indicado que, para alcanzar este objetivo, el equipo de LKS Next GobTech ha desplegado durante el último año un trabajo "coordinado y riguroso", en línea con una cultura organizativa "basada en la mejora continua, el conocimiento compartido y la orientación a resultados".

Por último, ha añadido que la obtención del Nivel de Madurez 5 evidencia que LKS Next GobTech aplica de forma continua técnicas avanzadas basadas en datos, incluyendo el uso sistemático de métricas, análisis estadístico y mecanismos predictivos orientados a la mejora del desempeño, la calidad y la eficiencia de sus procesos.