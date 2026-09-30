Llaman a manifestarse el viernes en las tres capitales vascas "contra la especulación y por una vivienda garantizada"

Llamamiento a manifestarse bajo el lema "Contra la especulación y por una vivienda garantizada" en Bilbao - SINDICATO SOCIALISTA DE VIVIENDA

BILBAO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Socialista de Vivienda y Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea han hecho un llamamiento a manifestarse este próximo viernes, a las siete de la tarde, bajo el lema "contra la especulación y por una vivienda garantizada" en Bilbao (Arriaga), San Sebastián (Boulevard) y Vitoria (Virgen Blanca). La movilización se llevará a cabo a la misma hora también en Pamplona.

En una rueda de prensa en Bilbao, los convocantes han señalado que la vivienda "debería ser un derecho garantizado en la misma medida que la sanidad o la educación". "El principal obstáculo para conseguirlo, sin embargo, es el negocio de la vivienda. Es decir, mientras la vivienda sea fuente de negocio de unos pocos, no podrá convertirse en un derecho colectivo garantizado", han denunciado.

En este sentido, han manifestado que los fondos buitre son "parte del problema, importante, pero no el único", por lo que han llamado a poner en el punto de mira la especulación. "Los negocios de los fondos buitre hacen imposible el acceso a la vivienda para cada vez más personas, pero también el negocio de empresas constructoras, entidades bancarias o propietarios que con diez viviendas en alquiler se enriquecen a costa de los trabajadores", han manifestado.

Por lo tanto, para hacer frente a la especulación, han abogado por expropiar propiedades de los especuladores, prohibir la especulación y porque todos los recursos que están en manos del negocio se pongan al servicio de la clase trabajadora.

"Miles de personas han reivindicado en las calles medidas que mejorarían enormemente la situación, como la suspensión de todos los desahucios o la bajada de los precios de alquiler. El Gobierno del PSOE, sin embargo, ha presentado un decreto que no incluye estas medidas urgentes. Muchos titulares, pero pocos cambios reales y la mayoría son temporales", han lamentado.

Además, ha reprochado que "la única medida que se proponía contra la especulación (la de la compraventa de fondos buitres) ha quedado en nada". "Nosotros vamos a luchar para que se apliquen esas medidas mínimas, mientras unimos fuerzas para provocar transformaciones de fondo: hay que suspender todos los desahucios y bajar los precios del alquiler", han instado, para concluir que "sólo por la vía de la lucha y la organización vendrá la solución al problema de la vivienda".