Lluvia, nieve a cotas bajas y descenso notable de las temperaturas este domingo en Euskadi

BILBAO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi descenso notable de las temperaturas. El paso de un frente volverá a dejar precipitaciones que serán más abundantes en las horas centrales del día y en el este donde pueden ser persistentes.

Por la tarde aumentará la inestabilidad y se pueden producir algunas tormentas, incluso granizo pequeño. Bajarán las temperaturas de forma apreciable y nevará por encima de los 1.000 metros por la mañana, y durante la segunda mitad del día la cota de nieve puede bajar hasta rondar los 600-800 metros, ocasionalmente más bajas sobre todo en el este. El viento será del oeste y por la tarde se intensificará en el litoral.