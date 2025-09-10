Lluvias en el norte y temperaturas en ascenso, este jueves en Euskadi

BILBAO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi tiempo variable, con lluvias en el norte y tiempo seco y sol en el sur, y temperaturas máximas en ascenso.

En la mitad norte se espera el paso de un par de frentes, uno durante la primera mitad del día y otro al final de la jornada. Entre medias quedará una tarde sin lluvia y con apertura de claros.

Las precipitaciones más cuantiosas corresponderán al cuadrante nororiental y quedará al margen la mitad sur, donde predominará el tiempo seco y la tarde será más soleada.

El viento del oeste soplará con rachas fuertes en la costa, mientras que hacia el interior predominarán los vientos de componente norte durante la tarde, algo menos intensos.

Las temperaturas máximas subirán, rondando los 24-25 grados en la costa y los 23 grados en el interior, mientras que las mínimas se mantendrán estables, con alrededor de 12 grados en el interior y los 15-16 grados en el litoral.