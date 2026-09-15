Lluvias y temperaturas en acusado descenso, este miércoles en Euskadi

BILBAO 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi una jornada de lluvias y temperaturas en acusado descenso, con máximas hasta 10 ºC más bajas en puntos del interior.

Los cielos estarán muy nubosos, con precipitaciones más abundantes en la vertiente cantábrica y durante la primera mitad del día, cuando se pueden producir chubascos algo más intensos. El viento soplará de componente del noroeste moderado, con rachas fuertes en el litoral y sur de Álava.

Las temperaturas máximas se quedarán en 19 ºC en el interior y rondarán los 21 ºC en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 ºC del interior y los 17 ºC en el litoral.