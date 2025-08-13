Localizada la mujer desaparecida en Balmaseda (Bizkaia), que se había caído en una vaguada

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han localizado a primera hora de esta tarde a la mujer desaparecida este pasado martes en Balmaseda (Bizkaia). Un equipo de bomberos ha rescatado a la mujer, que se había caído en una vaguada junto al río.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una vez a salvo, la mujer ha sido trasladada al hospital de Cruces para realizarle una valoración médica.

La mujer, paciente de una residencia del municipio de Balmaseda, se dio por desaparecida sobre las diez de la noche de ayer. Desde ese momento, recursos de Protección Ciudadana de la Ertzaintza y de Emergencias comenzaron las labores de búsqueda de esta persona.