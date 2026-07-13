Localizado el cuerpo sin vida del submarinista desaparecido en Ondarroa

Archivo - Embarcaciones atracadas en Ondarroa (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios de Emergencias de Euskadi han localizado este lunes a la mañana el cuerpo sin vida de un submarinista desaparecido, desde este domingo, en Ondarroa (Bizkaia), según ha informado el Departamento de Seguridad.

El dispositivo de búsqueda se había iniciado esta pasada noche tras tener conocimiento de la desaparición de un hombre, mientras practicaba pesca submarina en Ondarroa. Varios recursos de emergencias, entre ellos buzos de la Ertzaintza, se habían movilizado al lugar para tratar de localizar al implicado, cuyo cadáver ha sido hallado durante la mañana.

Según ha precisado Seguridad, esta pasada medianoche un familiar de un hombre de 57 años de edad informó al Servicio de Urgencias Sos Deiak 112 de que esta persona había ido a la zona del puerto de Ondarroa, desde donde solía realizar inmersiones para la pesca submarina. Sin embargo, según la información aportada, desconocía su paradero desde que había acudido al lugar, al parecer, hacia el mediodía.

Patrullas de la Ertzain-etxea de Ondarroa y personal de la Cruz Roja se movilizaron al espigón de esta localidad, donde se halló un carrito con diversas pertenencias y ropa del desaparecido y una boya en el agua.

Ante estas evidencias, se han movilizado buzos de la Sección Acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza (U.V.R.), que iniciaron las tareas de búsqueda en el agua. El dispositivo ha estado coordinado por personal técnico de la Dirección de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

Además, posteriormente con la luz del día, se han incorporado al operativo más recursos de la Ertzaintza, entre ellos drones y efectivos de la Sección de Montaña, además de una embarcación y un helicóptero de Salvamento Marítimo.

Alrededor de las diez y cuarto de la mañana, agentes de la Sección Acuática de la Ertzaintza han localizado, sumergido en el agua, el cuerpo sin vida del desaparecido, hecho que ha confirmado un médico personado en el lugar. El cadáver, con la consiguiente autorización judicial, será trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal.