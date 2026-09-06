Localizado con vida el hombre de 82 años desaparecido en Bedia (Bizkaia)

Instante del rescate del hombre desaparecido - SEGURIDAD
BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los Servicios de Emergencias de Euskadi que participaban en un dispositivo de búsqueda de un hombre, de 82 años, desaparecido desde ayer en Bedia, lo han encontrado este domingo por la tarde en una zona de monte, tras lo que han procedido traslado a un centro hospitalario para su valoración.
Según ha informado el Departamento de Seguridad, el dispositivo de búsqueda se puso en marcha el sábado por la tarde tras alertar sus familiares de su desaparición, al no regresar a su domicilio tras supuestamente haber salido a hacer una ruta por las proximidades de Bedia. En su búsqueda han participado diferentes recursos de emergencias coordinados por un Técnico de Atención de Emergencias del Gobierno vasco.
Alrededor de las cinco de la tarde de este domingo el desaparecido, de 82 años, ha sido localizado en aparente buen estado en una zona de monte, siendo rescatado por un helicóptero de la UVR de la Ertzaintza y posteriormente trasladado al hospital de Galdakao para su valoración, han informado.