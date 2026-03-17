Localizan el cadáver de una persona flotando en el mar entre Ondarroa y Lekeitio (Bizkaia)

BILBAO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la Guardia Civil ha localizado sobre la una menos cuarto de la tarde de este martes el cuerpo de una persona que flotaba en el mar, entre las costas de Ondarroa y Lekeitio (Bizkaia), según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Se da la circunstancia de que efectivos de emergencia han estado buscando al pescador y exalcalde de Ispaster, de 82 años de edad, que desapareció en Mendexa la noche del pasado martes, cuando fue a pescar lapas.