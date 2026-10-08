Localizan un revolver, instrumental para preparar droga y patinetes presuntamente robados en un piso de Vitoria

VITORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha encontrado en una vivienda del barrio de Adurtza útiles empleados habitualmente en la preparación y distribución de drogas, un revólver y diversos objetos, incluidos seis patinetes eléctricos, dos bicicletas de montaña y diversas herramientas industriales, cuya posible procedencia ilícita se investiga.

La actuación comenzó en la mañana de este pasado miércoles, tras el aviso de una vecina que había observado la puerta del piso abierta y con la cerradura forzada, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Ante un posible robo, los agentes acudieron al inmueble y, tras comprobar que el bombín estaba inutilizado, accedieron para asegurar la vivienda, comprobar si había personas que necesitaran ayuda, y verificar si se estaba cometiendo algún delito.

En el interior observaron, a simple vista y en varias estancias, indicios de posibles delitos contra la salud pública y contra el patrimonio. La vivienda quedó precintada y bajo custodia policial mientras se solicitaba al juzgado de guardia la autorización de entrada y registro.

Una vez obtenida la autorización judicial, la Sección de Investigación realizó el registro esa misma tarde. Los agentes encontraron seis patinetes eléctricos completos y numerosas piezas de este tipo de vehículos, dos bicicletas de montaña y diversas herramientas industriales.

También localizaron varias bolsas y botes con restos de sustancias en polvo que se están analizando, cinco básculas de precisión y material empleado habitualmente para preparar dosis de drogas, como bolsas, envoltorios y cordel.

Una de las estancias estaba acondicionada para el cultivo interior, con un armario hidrófugo, luminarias de alta potencia, un filtro de carbono, ventilación al exterior y un diferencial eléctrico específico para la instalación.

Durante el registro se halló además un revólver del calibre 38, que será remitido a la Intervención de Armas de la Guardia Civil para su análisis. La investigación continúa abierta.