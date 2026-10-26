López aboga por una administración pública proactiva que use la IA para anticiparse a las gestiones de los ciudadanos

1128597.1.260.149.20261026143414 Óscar López - H.BILBAO

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha abogado este lunes por una administración pública "proactiva" que use la IA para anticiparse a las gestiones de los ciudadanos. López ha presentado un modelo de administración pública que, apoyado en la IA, anticiparía las necesidades ciudadanas y realizaría de forma automática la mayoría de trámites, dejando al usuario solo la tarea de "complementar o validar" gestiones ya realizadas.

El ministro también ha defendido que la regulación europea de IA es compatible con la innovación, como demuestra el sector del automóvil y ha rechazado la idea de que Europa haya perdido la carrera tecnológica por regular la inteligencia artificial, puesto que "el sector de automóvil lleva 150 años regulado y no ha sido contrario a la innovación, sino al revés".

López ha trasladado estos mensajes en su intervención para cerrar la presentación oficial del Future Government Center de NTT DATA, evento que ha tenido lugar en Torre Bat y que busca convertirse en referencia en materia de transformación de la gestión pública, cerrando la brecha entre el avance tecnológico y la capacidad de las instituciones públicas para orientar y aprovechar las oportunidades de la digitalización.

El ministro ha lamentado "la gran mentira" que se quiere trasladar en torno a la necesidad de no regular, cuando, ha enfatizado, "la regulación es compatible con la innovación", y ha puesto como ejemplo el impacto positivo de las normas en el sector automovilístico, donde ha asegurado que "la regulación ha hecho que el coche sea más sostenible, sea más seguro", en contraste con lo ocurrido con las redes sociales.

TECNOLOGÍA HUMANISTA Y CONFIABLE

López ha rechazado la narrativa que presenta la carrera tecnológica como una "estampida" sin límites y ha subrayado que "esa inteligencia artificial como tecnología, tiene que ser humanista y tiene que ser confiable".

El ministro ha enfatizado que el objetivo no debe ser la velocidad o el coste, sino la fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, afirmando que "no vale solo que sea algo más rápido o más barato sino que debe ser confiable".

López ha concluido señalando que esa confiabilidad debe ser el distintivo de la tecnología europea, al sostener que "ese tiene que ser el sello de nuestra inteligencia artificial, de nuestra tecnología" y no aceptar aseveraciones como que "Europa ha perdido la carrera porque regula y que en esa gran carrera donde ganan otros en Europa tienen el problema de que regula", ha reiterado.

Future Government Center es una iniciativa de la multinacional japonesa NTT DATA "concebida como espacio de referencia para el análisis, la innovación y la colaboración en torno al futuro de la gestión pública".

En ese sentido, el ministro del gobierno Sánchez ha explicado que esta filosofía de trabajo en torno a la gestión pública ya se implementó hace años en la Declaración de la Renta, donde "Hacienda te hace la declaración es proactiva no eres tu el que tienes que la tienes hecha solo tienes que ir a complementarla o cambiarla".

También ha insistido en que "con esa misma visión es con la que tiene que trabajar la administración pública", trasladando este modelo a todas las gestiones ciudadanas y ha defendido hacerlo con una visión que invierta el modelo tradicional de relación entre ciudadanos e instituciones, argumentando que "la administración pública tiene que saber qué gestiones hacemos con ella para que las haga de mano y el ciudadano solo tenga luego que complementar o validar".

López ha subrayado que para lograr este cambio ha sido fundamental "mucha colaboración público-privada, ha habido mucho trabajar para la administración", reconociendo el esfuerzo conjunto de ambos sectores en la implementación de estas nuevas tecnologías en los servicios públicos.

El responsable ha destacado que en el corazón de la propuesta europea está también "fomentar y presentar ese sector tecnológico europeo", vinculando así "la modernización administrativa con el fortalecimiento de la industria tecnológica del continente".

De esta manera, López ha presentado un modelo de administración pública que, apoyado en la inteligencia artificial, anticiparía las necesidades de los ciudadanos y realizaría de forma automática la mayoría de trámites, dejando a los usuarios únicamente la tarea de "complementar o validar" las gestiones ya realizadas.

López ha cerrado su intervención reivindicando la soberanía y los derechos digitales como elementos fundamentales de la transformación tecnológica.