López dice que Puente demuestra que "no todos somos iguales" y que con Urda "no desapareció ni estaba en el Ventorro"

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara baja por Bizkaia, Patxi López, en un desayuno informativo en Bilbao - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista a la Cámara baja por Bizkaia, Patxi López, ha afirmado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, al dimitir, ha demostrado que "no todos somos iguales", y ha defendido que, cuando ha sucedido el grave accidente de Urda (Toledo), "no se despistó, no desapareció ni estaba en el 'Ventorro'", en alusión a Carlos Mazón en el caso de la dana de Valencia.

"¿Alguien ha visto alguna vez a algún dirigente del PP asumir alguna responsabilidad por el Prestige, por el YAK-42, por el accidente de Angrois, por lo del metro de Valencia, por las residencias de Madrid, por la dana?", ha preguntado.

López, en un desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, ha señalado que él ayer en la Comisión Permanente del Congreso defendió a Puente por tres razones "fundamentales", la primera "por estar donde había que estar".

"No se despistó, no desapareció, no estaba en ningún 'Ventorro' pasándolo bien. Estuvo desde el minuto uno en el puesto de mando de Atocha, dando las instrucciones que correspondían, haciendo seguimiento de las labores de rescate y recopilando toda la información que se iba produciendo en cada momento", ha apuntado.

En segundo lugar, ha destacado que "ha dado la cara". "No hizo ningún ejercicio de escapismo, no desapareció como hicieron otros en accidentes similares. En todo momento fue trasladando la información de que disponía prácticamente a tiempo real en un ejercicio de transparencia enorme, y en menos de una semana estaba compareciendo a petición propia en la Diputación Permanente y sometiéndose a todas las consideraciones, incluso a todas las críticas de todos los grupos parlamentarios de este país", ha subrayado.

Por último, ha señalado que "hizo lo que había que hacer" porque, "en menos de una semana, en seis días, llevó al Consejo de Ministros un decreto que contenía las ayudas para las víctimas y un paquete de medidas para reforzar la seguridad de la red ferroviaria y para recuperar la confianza en esa red".

"Hizo lo que había que hacer y después dimitió, en un gesto y con un discurso de una altura política y ética que rara vez hemos visto en este país. Y con ese gesto, ha puesto en el frontispicio de la política española el 'no todos somos iguales'. Y esto me sirve para todos los demás: no todos somos iguales", ha insistido.

En este sentido, ha preguntado: "¿alguien ha visto alguna vez a algún dirigente del PP asumir alguna responsabilidad? No sé, por el Prestige, por el YAK-42, por el accidente de Angrois, por lo del metro de Valencia, por las residencias de Madrid, por la dana?. No todos somos iguales", ha reiterado.

DOS OPCIONES DE GOBIERNO

Patxi López ha dicho que, si hoy se está "aquí, es porque el día 29 de noviembre hay unas elecciones". "Y en las elecciones, como su propio nombre indica, se trata de elegir. Y uno no elige solo entre las papeletas que hay en el colegio electoral, uno elige también pensando en las posibilidades que hay al día siguiente, que hay el día 30, y no nos engañemos, solo hay dos", ha asegurado.

Tal como ha explicado, "el día 30 o hay un gobierno de progreso presidido por Pedro Sánchez, o hay un gobierno de retroceso con la coalición de Feijóo y Abascal, punto". "Esto es lo que se decide, si avanzamos o si retrocedemos. Nosotros decidimos si queremos cuatro años más de avances o cuatro décadas de retrocesos", ha señalado.