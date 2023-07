López (PSE) advierte que la derecha está movilizada y pide "no ser tan tontos" de "dejarse ganar" por no ir a votar

Andueza dice que, si no se vota, el día después de las elecciones, la ciudadanía se puede despertar "no en 2023, sino en julio de 1939"



SESTAO (BIZKAIA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista de los socialistas por Bizkaia a la Cámara Baja, Patxi López, ha advertido este domingo de que la derecha está movilizada de cara al próximo 23 de julio y ha pedido "no ser tan tontos" de "dejarse ganar" por no ir a votar. "Izquierda, levántate y vota", ha emplazado.

López ha intervenido este domingo en Sestao en un acto político junto a la también candidata al Congreso por Bizkaia María Guijarro, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y el aspirante al Senado Txema Oleaga. Al acto también han asistido la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, y al secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, entre otros.

En su intervención, el exlehendakari y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia ha realizado un llamamiento al voto, ya que "todavía hay muchos indecisos" y "la inmensa mayoría" de ellos "son de izquierdas". Así, ha reclamado que nadie "se quede en casa" y utilice "la herramienta más poderosa para construir, una papeleta".

Tras atribuir al expresidente Felipe González haber conseguido "levantar el sistema público de salud y de pensiones", y a José Luis Rodríguez Zapatero haber "puesto en pie la atención a la dependencia y conseguir derechos y libertades con los que ser la envidia de toda Europa", ha recordado algunas de las medidas adoptadas en este legislatura de Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Una papeleta socialista es lo más poderoso que tenemos en nuestras manos y vale lo mismo que el voto de la persona más poderosa", ha explicado, al tiempo que ha advertido de que la derecha está "movilizada". "¿Vamos a ser los demás tan tontos como para dejarles ganar por quedarnos en casa el próximo domingo?", ha cuestionado.

En este contexto, ha pedido el voto a los socialistas para que no se arrebaten "derechos y libertades" y se consiga un gobierno progresista: "Si quieres pararles, vota; si quieres que no se carguen el estado del bienestar, vota; progresistas, gente de bien, vota; vota en defensa propia porque está en juego tu vida y tu futuro".

A su juicio, el 23 de julio está en juego "avanzar o retroceder" para que se materialice un gobierno progresista de Pedro Sánchez o "una alianza de ultraderecha". "Izquierda, levántate y vota, porque si votamos, ganamos", ha concluido.

En el acto ha tomado también la palabra el secretario general del PSE, Eneko Andueza, quien ha destacado la importancia de acudir a las urnas y ha asegurado que si el 23 de julio no se va a votar se puede "estar permanentemente viviendo en un 18 de julio (en alusión al alzamiento militar)".

"El 24 de julio nos podemos despertar, no en 2023, sino en julio de 1939", ha manifestado, para añadir que ello supondría un "auténtico drama para este país".

De este modo, ha puesto como "misión" de los socialistas ganar las elecciones y "salvar a este país" de aquellos que "no se esconden" y "no tienen ningún prejuicio para firmar acuerdos y meter en los gobiernos a la extrema derecha".

Además, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar dispuesto a gobernar pagando "un precio a la ultraderecha que ya está pagando a plazos en ayuntamientos y comunidades autónomas". "Por eso, no vamos a permitir que el PP y Vox lleven a la ruina este país", ha aseverado.

"EL PODER Al PRECIO QUE SEA"

Por último, ha acusado a Feijóo de "no tener complejo para mentir, y usar la demagogia". "No les importa este país, solo les importa el poder al precio que sea", ha reprobado, para añadir que con el Partido Popular en La Moncloa "algunos sacarán del cajón su proyecto independentista" por lo que "Euskadi también se juega su futuro".

Por su parte, la segunda en la lista por Bizkaia al Congreso, María Guijarro, ha subrayado que el Partido Socialista siempre da "la batalla de la dignidad" y ha defendido que el 23 de julio ganarán "también a las encuestas".

En su alocución, Guijarro se ha centrado en los derechos de las mujeres y ha sostenido que las feministas socialistas quieren "tener reconocidos sus derechos de ciudadanas" y vivir en una sociedad libre.

"En una sociedad donde la prostitución sea abolida y los vientres de alquiler sean reconocidos como una forma más de violencia contra las mujeres. Defendemos un aborto libre y seguimos peleando por un igual trabajo y un igual salario", ha desgranado, al tiempo que ha acusado a la "derecha y ultraderecha de no reconocer la violencia machista y frivolizar con el machismo", lo que, a su juicio, le hace caer en el "negacionismo".

Además, ha alertado de que "el único terrorismo que queda en España es el machista" mientras el PP pacta con una formación, en alusión a Vox, que "dice que el asesinato de una mujer es equiparable al asesinato en una pelea cuando no es lo mismo". "La violencia de género no es un suceso, no es un hecho aislado", ha zanjado.

Por último, el candidato al Senado Txema Oleaga se ha mostrado "muy optimista" de cara a las elecciones y ha subrayado que los socialistas ganarán los comicios. Tras valorar la subida de las pensiones y las ayudas al transportes, entre otras medidas adoptadas durante la legislatura por el Ejecutivo central, ha incidido en que el próximo domingo está en juego "avanzar o retroceder".