Loquillo, Coque Malla, Andrés Suárez, Amaia e Izaro, en la agenda del Kursaal

SAN SEBASTIÁN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Artistas como Loquillo, Coque Malla, Andrés Suárez, Amaia, el Kanka o Izaro ofrecerán conciertos dentro de la agenda programada por el Kursaal de San Sebastián para los próximos meses. Todas las actuaciones se celebrarán con las medidas higiénicas y sanitarias establecidas para hacer frente a la pandemia de covid-19.

Andrés Suárez actuará el próximo día 22 de agosto dentro de su gira #AS2020, donde presentará su octavo trabajo. El compositor gallego vuelve a los escenarios con un disco homónimo de diez canciones "lleno de luz en el que el artista se desnuda como nunca lo había hecho", apuntan desde el Kursaal.

El miércoles 26 de agosto será el turno de Loquillo que, junto al poeta zaragozano Gabriel Sopeña, han puesto en marcha la gira poética 'La Vida por Delante', en la que repasan los discos y poesía contemporánea que juntos han realizado desde 1994.

Coque Malla se subirá al escenario del Kursaal el 28 de agosto para ofrecer un concierto íntimo en acústico dentro de su 'Gira imposible'. Obligado a posponer '¿Revolución Tour?' por las restricciones aplicadas a espectáculos por el covid-19 en los próximos meses, el que fuera líder de Los Ronaldos, junto a su pianista de cabecera, David Lads, ofrecerá una serie de sets con piano, guitarra y voz.

Las actuaciones musicales de septiembre en el auditorio donostiarra comenzarán con El Kanka, que el 3 de septiembre recalará en San Sebastián con la gira 'Plan B' en la que se presenta "de forma íntima, guitarra en mano". Por su parte, Natalia Lacunza, ex concursante de Operación Triunfo, actuará el 5 de septiembre dentro de su 'Tiny tour'.

AMAIA, CON ENTRADAS AGOTADAS

Amaia, la pamplonesa ganadora del citado 'talent' musical, recalará el 11 de octubre en la capital guipuzcoana con un concierto para el que las entradas ya están agotadas, dentro de la programación de Kursaal Eszena. La cantante ha emprendido "un nuevo comienzo" con su primer disco 'Pero no pasa nada' (2019), producido por Santiago Motorizado, en el que se "libera de estructuras pop convencionales" y habla en sus canciones del "amor adolescente".

La cantautora vizcaína Izaro se subirá al escenario del Kursaal del del 25 al 28 de octubre para presentar su nuevo proyecto discográfico, 'Limones en invierno', que la propia artista define como "un disco que abarca desde las luces cítricas que iluminan los días de sol a los paisajes nublados que calan hasta los huesos en los ríos de invierno".

La programación tiene también hueco para las bandas tributo con Brothers in Band, considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a Dire Straits, que ofrecerá 'The very best of Dire Straits' el sábado 7 de noviembre.

Amaral ofrecerá sendos conciertos los días 18 y 19 de noviembre para presentar los temas de su último disco, así como canciones de todos los trabajos anteriores de Eva Amaral y Juan Aguirre que "ya forman parte de la historia de la música en español".