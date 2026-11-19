El presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el seleccionador de España, Luis de la Fuente, y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en Santiago con la Copa del Mundo - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA/BILBAO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha adelantado este jueves en Vigo que la FIFA no acepta una sede conjunta de Euskadi para el Mundial de fútbol 2030 (Anoeta y San Mamés) y ha advertido de que "ellos tendrán que decidir", en alusión a las instituciones vascas.

En una rueda de prensa en la ciudad gallega, con motivo de la llegada del trofeo de la Copa del Mundo a Compostela para su exposición durante este viernes y sábado, Louzán ha asegurado que Vigo "tiene una oportunidad", y su compromiso es "intentar que puede ser sede de este Mundial". "Ojalá pueda aprovecharla", ha dicho.

También se ha referido al caso de Euskadi, ya que "se pedía que hubiese una sola sede con dos estadios y FIFA dice que no, que son dos sedes las que hay en País Vasco y ellos tendrán que decidir".

En sus palabras, "estamos en el proceso, estamos trabajando y vamos a consolidar ese gran proyecto de país", si bien "es verdad que es un momento de coyuntura electoral tanto en FIFA como en España", lo que "no impide trabajar" y sea un "memorable" Mundial del centenario.

A preguntas de la prensa sobre el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el presidente de la RFEF ha respondido: "Si hablo hoy, volvería a abrir más polémica". Así, se ha referido a la "capacidad de trabajo" de la RFEF para "tener a las mejores ciudades posibles". "En su día decidieron... No estaba en ese ámbito, aunque él intente adornarlo de otra manera", agrega Louzán.

Ha remarcado que están pendientes de "fijar visita" para las ciudades de Vigo y Valencia para evaluar sus posibilidades como sedes "en unas semanas". "A partir de ahí, nos reuniremos con responsables de cada candidatura, que es la ciudad", ha dicho. "Y que nos digan los de FIFA si van o cumplir o pueden cumplir los requisitos que se han planteado para otras ciudades", ha proseguido.