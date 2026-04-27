LSB-USO alerta de que el cambio climático impulsa la siniestralidad laboral en Euskadi y exige una respuesta urgente

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato LSB-USO ha exigido, con motivo del 'Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo', una "respuesta urgente" a una "realidad más que evidente, como es que el cambio climático se ha consolidado como un factor determinante que impulsa la siniestralidad laboral" en Euskadi.

En un comunicado, el sindicao ha señalado que los datos de 2025 "reflejan una evolución preocupante", ya que, "aunque el número total de accidentes laborales descendió un 6,4% en Euskadi, hasta los 36.011 siniestros, los accidentes mortales aumentaron hasta 30, frente a los 27 registrados en 2024". Según ha remarcado, este incremento "evidencia que los riesgos laborales no solo persisten, sino que se están volviendo más graves y complejos".

LSB-USO ha señalado que el análisis de la siniestralidad "confirma un cambio de tendencia", de forma que "factores como el aumento de las temperaturas, los episodios de lluvias intensas, el viento o los fenómenos meteorológicos extremos, están incidiendo directamente en la seguridad de las personas trabajadoras".

"Estos elementos agravan riesgos ya conocidos y generan nuevos escenarios de peligro tanto en el puesto de trabajo como en los desplazamientos", ha advertido.

Según LSB-USO, "el clima está detrás de muchos accidentes que antes no se vinculaban a la prevención laboral". "Hoy, el estrés térmico, la falta de visibilidad o la inestabilidad del entorno son factores determinantes. No hablamos de futuro, hablamos de lo que ya está ocurriendo", han señalado desde la Secretaria de Acción Sindical.

Entre los datos "más preocupantes", LSB-USO ha apuntado "el aumento de fallecimientos relacionados con patologías como infartos y derrames cerebrales durante la jornada laboral, estrechamente vinculados al estrés térmico". Asimismo, ha advertido que los accidentes "in itinere" mantienen "un peso significativo, influenciados por condiciones meteorológicas adversas que incrementan el riesgo en los desplazamientos diarios".

Sectores como la construcción, el mantenimiento, la limpieza viaria, la agricultura o el reparto son "especialmente vulnerables, al desarrollar su actividad en entornos expuestos directamente a las condiciones climáticas", ha asegurado el sindicato, para alertar de que, "en estos ámbitos, la combinación de calor extremo, fatiga, lluvia o viento incrementa notablemente la probabilidad de accidente".

Tras advertir de que, "además de un problema estructural, el modelo preventivo actual no está preparado para integrar la variable climática", el sindicato ha dicho que "las evaluaciones de riesgos siguen siendo, en muchos casos, herramientas estáticas que no contemplan factores como la temperatura, la radiación solar o los fenómenos meteorológicos extremos".

Asimismo, el sindicato ha denuncia "el infrarreconocimiento de enfermedades profesionales derivadas de estas condiciones, lo que provoca que patologías relacionadas con la exposición al calor, la contaminación o la radiación solar no sean tratadas como contingencias laborales".

PROPUESTAS

En este contexto, LSB-USO reclama una adaptación urgente de la normativa y de la gestión preventiva en las empresas. Entre sus principales propuestas destacan la integración obligatoria del factor climático en las evaluaciones de riesgos, la paralización de la actividad ante situaciones de riesgo grave, la creación de la figura del delegado o delegada medioambiental y el impulso de planes de movilidad segura para reducir los accidentes en los desplazamientos.

"El cambio climático ha dejado de ser una cuestión ambiental para convertirse en un problema de salud laboral. Si no actuamos ahora, seguiremos lamentando accidentes que se pueden evitar", ha advertido, para recordar que este martes se movilizará en Bilbao, a partir de las 11.00 horas en la Plaza Circular.