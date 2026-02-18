Luis Arbiol, elegido nuevo presidente de bilbaoDendak en relevo de Rafael Gardeazabal

Archivo - Luis Arbiol, nuevo presidente de BilbaoDendak - BILBAODENDAK - Archivo

BILBAO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Extraordinaria de bilbaoDendak, que representa al comercio, la hostelería y las empresas de servicios de la capital vizcaína ha elegido de manera unánime a Luis Arbiol como nuevo presidente, en sustitución de Rafael Gardeazabal, que ha presidido la entidad desde 2019.

Arbiol fue designado por la Asamblea Extraordinaria este pasado martes y toma el relevo de Gardeazabal, que lideró el proyecto durante siete años marcados por importantes desafíos para el sector, incluida la gestión de la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales.

La candidatura del nuevo presidente de bilbaoDendak fue presentada desde la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo de Bilbao, miembro de bilbaoDendak, donde actualmente desarrolla su actividad profesional en Ultramarinos Gregorio Martín.

Luis Arbiol cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito del comercio local y una acreditada implicación en el mundo asociativo. Ha sido presidente de la Asociación de Comercios, Hostelería y Empresas del Casco Viejo de Bilbao desde junio de 2023 hasta junio de 2025, y miembro de su junta directiva desde 2019.

Durante este periodo, según ha destacado bilbaoDendak ha demostrado "un firme compromiso con el comercio de proximidad, una constante capacidad de interlocución con las administraciones públicas y otros agentes estratégicos, así como una actitud constructiva orientada a la búsqueda de consensos y soluciones compartidas".

"Su experiencia le ha permitido conocer en profundidad las necesidades reales del sector y la complejidad de gestionar intereses diversos dentro de un mismo ecosistema urbano. Su visión parte de un enfoque global e integrador del comercio, entendido como un elemento esencial en la vida económica, social y urbana de Bilbao", ha añadido.

Tal como ha indicado la entidad, su candidatura "responde a una voluntad clara de aportar tiempo, liderazgo y compromiso al proyecto común del comercio bilbaíno, reforzando el papel de bilbaoDendak como espacio de referencia, coordinación y representación del sector".

Arbiol ha destacado "la importancia de impulsar iniciativas innovadoras y colaborativas que refuercen la competitividad del comercio local, fomenten la cooperación entre asociaciones, sectores y barrios, y permitan a la entidad desempeñar un papel activo y propositivo en la definición del modelo comercial de la ciudad".

Actualmente, Bilbao cuenta con 3.895 comercios, 2.382 establecimientos de hostelería y 1.257 establecimientos de servicios, representando el 11% del PIB y dando empleo de calidad a más de 14.200 personas.

BilbaoDendak agrupa a las 13 asociaciones zonales de la ciudad y a los principales agentes del sector -Mercado de La Ribera, Zubiarte y El Corte Inglés-, además de la Cámara de Comercio de Bilbao y el Ayuntamiento. Asimismo, cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, "en un esfuerzo conjunto para fortalecer e impulsar el sector comercial y turístico" de la capital vizcaína.