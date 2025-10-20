Luis Planas destaca en el GOe de San Sebastián el liderazgo de España como potencia gastronómica mundial

SAN SEBASTIÁN 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha participado este lunes en San Sebastián en la inauguración del nuevo edificio Gastronomy Open Ecosystem (GOe) del Basque Culinary Center, un espacio gastronómico en el que el Gobierno de España estuvo en sus orígenes y que continúa respaldando, donde ha destacado el liderazgo de España como potencia gastronómica mundial y ha subrayado que "la excelencia gastronómica es el mejor escaparate de nuestra producción agroalimentaria".

Según Planas, España cuenta con un sistema alimentario "sólido, diverso y moderno", que se ha convertido en uno de los motores de la economía nacional y en un referente de "calidad, sostenibilidad e innovación" en el ámbito internacional.

El espacio GOe, concebido como punto de encuentro para la innovación, la creatividad y el emprendimiento de los jóvenes profesionales del sector gastronómico, es el reflejo del momento "excelente" en el que se encuentra España, según Planas.

"Nuestra cocina, que combina tradición, creatividad y sostenibilidad, es un reflejo de la excelencia de nuestros alimentos y de la diversidad de nuestro territorio", ha señalado el ministro, para añadir que la gastronomía española es uno de los principales instrumentos de promoción y reputación internacional de España.

De hecho, España ocupa posiciones destacadas en el panorama gastronómico mundial, con cuatro restaurantes y dieciocho chefs entre los mejores del mundo, y es el tercer país con más restaurantes distinguidos con tres estrellas Michelin.

"La gastronomía constituye un atractivo turístico y cultural de primer orden. En 2024 cerca de 95 millones de turistas extranjeros eligieron España atraídos, entre otros factores, por su gastronomía", ha recordado el ministro.

En este sentido, ha apuntado que España es hoy una potencia agroalimentaria consolidada, de la que Euskadi forma "parte fundamental". España es el cuarto exportador de alimentos de la Unión Europea y el séptimo del mundo, con ventas cercanas a los 76.800 millones de euros y un saldo positivo de 19.000 millones.

Por último, ha resaltado "la colaboración pasada, presente y futura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el Basque Culinary Center, una apuesta sólida y estratégica" que se mantiene desde 2020 y se extenderá hasta 2026. Una cooperación centrada en la formación, la innovación y el impulso del talento joven en el ámbito gastronómico.