Maddalen Iriarte repetirá como candidata a diputada general de Gipuzkoa por EH Bildu

Maddalen Iriarte, candidata de EH Bildu a diputada general de Gipuzkoa - EH BILDU

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Maddalen Iriarte Okiñena repetirá como candidata a diputada general de Gipuzkoa por EH Bildu para las elecciones forales del próximo 23 de mayo de 2027 después de que la Mesa Política de la coalición en Gipuzkoa la haya propuesto como aspirante.

En un comunicado, EH Bildu ha indicado que esta propuesta responde a varios motivos, entre ellos, el hecho de que el partido, con Iriarte como candidata, fue la fuerza más votada en las elecciones forales de 2023 en Gipuzkoa.

A su juicio, los resultados de los comicios celebrados desde entonces han vuelto a poner de manifiesto "el amplio respaldo que concita el proyecto de EH Bildu en el territorio". Ha añadido que es un apoyo que se refleja también en el ámbito municipal, ya que EH Bildu gobierna actualmente 51 de los 88 municipios de Gipuzkoa.

La Mesa Política considera, además, que el proyecto tiene todavía "margen para seguir creciendo" y ha valorado especialmente la aportación y el trabajo desarrollados por Iriarte durante estos cuatro años en favor de ese objetivo. Por ello, ha decidido proponer su candidatura para las próximas elecciones forales.

La coalición soberanista ha subrayado que Iriarte conoce en profundidad Gipuzkoa y mantiene una "estrecha" relación con los distintos agentes del territorio, una cercanía que la Mesa Política considera "fundamental para desarrollar el proyecto político de EH Bildu". "Un proyecto que da respuesta a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía guipuzcoana y que cuenta con el respaldo de una mayoría social", ha remarcado.

Por último, la Mesa Política de EH Bildu en Gipuzkoa considera que, por "su trayectoria, su compromiso y el trabajo" realizado durante estos años, Maddalen Iriarte es la persona "más adecuada para liderar este proyecto y afrontar los retos del territorio durante la próxima legislatura".