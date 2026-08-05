La Mahler Chamber Orquestra actúa este jueves, bajo la dirección de Daniel Harding, en la Quincena de San Sebastián

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SAN SEBASTIÁN 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mahler Chamber Orchestra, dirigida por Daniel Harding, y con Daniil Trifonov como solista, actuará este jueves en la 87 Quincena Musical en el auditorio Kursaal donostiarra, dando inicio a los conciertos orquestales del certamen.

Según han informado desde la Quincena, tras su última visita en 2019, la Mahler Chamber Orchestra (MCO) regresa este jueves para dar inicio a los grandes conciertos sinfónicos del Kursaal.

Esta actuación, bajo la dirección de Daniel Harding, se centrará en el repertorio romántico, con el 'Concierto para piano n.º 1' de Brahms, que contará con el pianista ruso-estadounidense Daniil Trifonov como solista, y la 'Sinfonía n.º 8' de Dvorák. La velada dará comienzo a las 20.00 horas en el Auditorio Kursaal.