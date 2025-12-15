Maialen Lujanbio ofrece un recital performativo por el 50 aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de MU

Archivo - La bertsolari Maialen Lujanbio. - BERTSOZALE ELKARTEA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La bertsolari Maialen Lujanbio ofrecerá el jueves un recital performativo dentro del 50 aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea (MU) en Eskoriatza (Gipuzkoa).

Lujanbio actuará con su espectáculo 'RR_6 eRRe(AH)ala', un ejercicio performátivo que tiene al lenguaje como protagonista y en el que se trabaja de distintas formas creativas para abordar temas actuales, según han explicado desde la citada universidad.

Su actuación se enmarca en el programa del 50 aniversario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de MU y estará disponible de forma gratuita y abierto al público. Lujanbio ha ganado el Bertsolari Txapelketa Nagusia en tres ocasiones, en 2009, 2017 y 2022, y ha sido la primera mujer en conseguirlo.