La Marcha Contra el Cáncer regresará a Vitoria el 28 de septiembre

VITORIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Vitoria-Gasteiz se teñirán de verde el domingo 28 de septiembre con la celebración de la undécima edición de la Marcha Contra el Cáncer, iniciativa solidaria, organizada por la Asociación Contra el Cáncer en Álava en colaboración con Fundación Vital y con el apoyo del Ayuntamiento, que se desarrollará bajo el lema 'Nos va la marcha. ¿Y a ti?', para partir a las 11.30 horas desde la plaza de la Virgen Blanca y con llegada a la plaza de España.

Los detalles de la nueva edición de la Marcha solidaria se han dado a conocer este jueves en una rueda de prensa en la que ha participado la directora de Deporte y Salud del Ayuntamiento, Susana Alfonso, junto a representantes de la organización y de otras entidades colaboradoras.

La carrera, de carácter lúdico-deportivo y no competitivo, partirá a las 11.30 horas de la Plaza de la Virgen Blanca y el corte de cinta correrá a cargo de los deportistas Raúl Pérez y Axier Urresti, protagonistas del 'Reto 24 horas' en bici indoor del pasado mes de mayo. El recorrido transcurrirá por el paseo de la Florida, la Senda, Armentia y finalizará en la plaza de España.

Las inscripciones pueden realizarse 'online' o en la tienda de deportes de El Corte Inglés desde el lunes 8 de septiembre hasta el sábado 27. Las camisetas se recogerán en El Corte Inglés los días 25 y 26 de septiembre, de 10.00 a 21.00 horas, y el día 27, de 10.00 a 14.00 horas. El precio es de 10 euros para mayores de 15 años y de 6 euros para menores de 14. Todo lo recaudado será destinado íntegramente a los proyectos de investigación de Contra el Cáncer en Álava.

Una vez finalizada la prueba, la Plaza de España acogerá un completo programa de actividades como el tradicional pintxopote solidario, clases de Zumba, talleres de ciencia para niñas y niños y talleres de prevención para todas las edades.

Además, se contará con la presencia de investigadoras que desarrollan sus proyectos, gracias al apoyo de Contra el Cáncer en Álava, que atenderán las preguntas del público y de un modo muy divulgativo explicarán en qué consisten sus investigaciones.