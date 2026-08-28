La marcha de Sare pide aplicar la legislación ordinaria a "presos y exiliados" de ETA para que hagan "el camino a casa"

Manifestación de Sare en Bilbao por los presos y exiliados de ETA - EUROPA PRESS

BILBAO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación convocada por la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare ha reclamado este viernes en Bilbao, en el día grande de Aste Nagusia, que se aplique a "presos y exiliados" de ETA la legislación ordinaria para que puedan hacer "el camino a casa" y suponga "la resolución definitiva del conflicto".

La marcha ha partido a la una de la tarde de la plaza Eliptica, presidida por una sábana con el logo de Sare y una pancarta con el lema 'Etxera' (a casa), ambas sujetadas por representantes de distintas comparsas de Bilboko Konpartsak, federación que apoya la manifestación.

Entre música de txaranga, la marcha se ha dirigido hacia el Ayuntamiento y el recinto festivo y durante el recorrido, que ha transcurrido prácticamente en silencio, los manifestantes solo han coreado el lema 'Euskal presoak etxera' (los presos vascos a casa) y 'amnistia osoa' (amnistia total), mientras se dirigían por la Gran Vía hasta la explanada del Ayuntamiento bilbaíno.

En declaraciones previas al inicio de la manifestación, la portavoz de Sare Bego Atxa ha afirmado que quieren y "anhelan con ímpetu" que esta sea "la última manifestación", toda vez que pueda implicar que se avanza "en cuanto a la excepcionalidad legislativa" que se aplica a los presos de ETA.

"Pedimos que se les aplique la legislación ordinaria y que, en base a esa legislación ordinaria puedan hacer el camino a casa" ha trasladado, para añadir que, con idéntico objetivo a la marcha de este viernes en la capital vizcaína, han convocado una nueva manifestación el 9 de enero de 2027, "también con el deseo de que sea la última".

TÉRMINO DE LA MARCHA

Al término de la marcha, ante el Consistorio de la capital vizcaína, la propia portavoz Bego Atxa ha dado lectura a un comunicado en el que ha recordado que "todavía existen situaciones sin resolver" y que "mirar al pasado es necesario, sí, pero no para quedarnos atrapados en él, sino para aprender, resolver lo que sigue pendiente y ser capaces de avanzar".

Tras afirmar que "no podemos conformarnos con lo conseguido porque, a día de hoy son todavía 23 los presos y presas vizcaínas que no pisan la calle en su día a día", ha dicho que "avanzar no significa haber llegado" y que, "cuando una solución es posible, prolongar innecesariamente los problemas pendientes no ayuda a nadie".

"No podemos hablar de una solución integral dejando situaciones sin resolver durante décadas", ha agregado, para subrayar ante los concentrados que "hay personas que llevan demasiado tiempo esperando una solución, y creemos que existen vías para encontrarla desde el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos humanos".

Según ha apuntado, "deberíamos ser capaces de "compartir algo fundamental, que alargar el sufrimiento no construye convivencia pero resolver los problemas pendientes, sí".

En este punto, Atxa ha afirmado que "dar pasos hacia una solución no significa borrar lo ocurrido, ni olvidar, ni pedir a nadie que renuncie a su memoria".

Tras subrayar seguidamente que "los avances de estos últimos años no han llegado solos y los pasos que faltan tampoco llegarán simplemente porque pase el tiempo", ha apuntado que "hace falta voluntad, compromiso y una sociedad que deje claro que quiere avanzar".

Por último, y respecto a la manifestación convocada el 9 de enero, ha llamado a "llenar Bilbao" y hacerlo desde la pluralidad, sensibilidades diferentes y desde personas que quizá no compartimos el mismo análisis sobre lo ocurrido, pero que sí podemos compartir una convicción: ha llegado el momento de dar pasos, solucionar y avanzar".

"Cerrar definitivamente esta etapa no pertenece a una única sensibilidad política y es una oportunidad para el conjunto de la sociedad vasca", ha proclamado.

Tras concluir la manifestación, incluida en la celebración del "Etxera Eguna de Bizkaia", organizado por Sare junto a Bilboko Konpartsak, se ha celebrado una comida popular en las txosnas.

Por la tarde, está programado un concierto sorpresa a partir de las 17.00 horas en la txosna de la comparsa Kaskagorri, que correrá a cargo de Fermin Muguruza y su banda.