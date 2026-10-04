La Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama reúne a 10.000 personas y recauda 60.685 euros

BILBAO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 10.000 personas han participado este domingo en la Carrera/Marcha Solidaria contra el Cáncer de Mama 2026 que organiza Acambi, la Asociación de Cáncer de Mama y Ginecológico de Bizkaia, y el gimnasio Urtzi para recaudar fondos que permitan investigar esta enfermedad. El total recaudado asciente a 60.685 euros, según la organización.

La explanada del Museo Guggenheim ha sido el punto de salida de este evento solidario, que ha iniciado a las 11.00 horas. La carrera ha constado de un recorrido de cinco kilómetros pero también se ha podido hacer andando.

Tras concluir nuevamente en el Museo Guggeheim, la jornada ha continuado con una exhibición de zumba y baile moderno, convirtiendo el evento "en una fiesta de la salud y la solidaridad". Las inscripciones han alcanzado las 10.000, agotando los dorsales previstos.

INVESTIGACIÓN

Con el lema "Ikerketa Investigación", esta edición ha querido poner en primer plano el papel esencial de la investigación para seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico y, especialmente, en el desarrollo de tratamientos "cada vez más eficaces y personalizados".

Además, esta cita pretende recordar que el cáncer de mama puede afectar a los hombres y que, pese a los importantes avances logrados, siguen siendo necesarios nuevos conocimientos y tratamientos para continuar mejorando la vida de las personas afectadas.

Desde Acambi consideran "esencial" seguir investigando para comprender mejor la enfermedad, abordar la resistencia a los tratamientos, reducir las recidivas y avanzar hacia terapias cada vez más eficaces y personalizadas.

Por ello, los fondos de esta carrera se destinarán nuevamente al proyecto liderado por la doctora María del Mar Vivanco en CIC bioGUNE, centrado en estudiar la heterogeneidad tumoral, las células madre cancerígenas y los mecanismos que explican la resistencia a los tratamientos y las recidivas. En total, Acambi ha logrado recaudar ya más de 591.000 euros destinados íntegramente a financiar esta investigación.