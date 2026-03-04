Margallo ve una "declaración vacía" el 'no a la guerra' de Sánchez y advierte de las "graves consecuencias" para España

Archivo - El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo interviene en la inauguración de las jornadas "Fondos Europeos: tiempo para la acción" - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo ha calificado de "declaración vacía" la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha trasladado este miércoles que la posición de España en el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán es "No a la guerra", y ha advertido de las "graves consecuencias" para España que puede conllevar.

García-Margallo, en declaraciones a los periodistas en San Sebastián antes de participar en el 36 Encuentro Empresarial de Elkargi, que aborda en esta edición el 'Nuevo Orden Económico Mundial', se ha referido al conflicto en Oriente Medio y ha alertado de la "soledad" de España.

El exministro del PP, al hilo de la situación en Irán, ha recordado que "la obligación de la protección humanitaria a su población corresponde al Gobierno de la nación" y ha incidido en que "el problema es cuando es el Gobierno de esa nación el que está violando todos los principios de seguridad ciudadana".

"En los últimos tiempos hemos asistido a unas 30.000 muertes contra manifestantes que reclamaban algo tan elemental como que las mujeres iraníes pudiesen pasear por la calle sin velo. Por tanto, yo no entraría a si es o no contrario al derecho internacional, insisto porque está muy debilitado y porque hay argumentos", ha afirmado.

En esa línea, ha manifestado su "preocupación" por la posición de España que, a su juicio, "se ha quedado absolutamente sola dentro de la Alianza Atlántica y, lo que es peor, dentro de la Unión Europea". "Salvo Noruega y Finlandia, nadie ha argumentado como está argumentando el presidente Sánchez", ha añadido.

"El problema no es decir no a la guerra, me parece que es una declaración absolutamente vacía porque estamos en guerra. Es como si los belgas en el 42 hubiesen salido con los panzer diciendo no a la guerra. Mire usted, no es el tema, estamos en guerra", ha criticado.

CONSECUENCIAS

García-Margallo ha asegurado que España "tiene que saber qué es lo que tiene que hacer cuando se produce este tema" y ha advertido de que las consecuencias para el país "pueden ser muy graves, no sólo en términos económicos, que afectarán a todos, sino en una forma de represalias bilaterales por parte de Trump, no sólo en términos comerciales, sino en términos probablemente de seguridad".

De este modo, ha preguntado, ante un hipotético conflicto con Marruecos en la frontera sur, en Ceuta y Melilla, "¿qué clase de solidaridad vamos a tener de nuestros socios cuando nos hemos negado y, somos los únicos, a no poner la cuota en la Alianza Atlántica, cuando hemos negado las bases de Rota y Morón a nuestros aliados occidentales?".

"Vamos a ver si no sufrimos una represalia por parte de Donald Trump, que no es un hombre dado a las cortesías diplomáticas", ha insistido el exministro, al tiempo que ha considerado que "no se trata de ceder". "Cuando uno forma parte de una alianza, y la Alianza Atlántica es una alianza militar y estratégica, hay que estar con tus aliados para que ellos estén contigo si tienes problemas", ha advertido.

En su opinión, es una "simplicidad" decir que Francia, Alemania, el Reino Unido o Jordania "lo que han hecho es ceder". "No, mire usted, hay un conflicto, un aliado ha entrado en conflicto y ellos han entendido que tenían que cumplir esas obligaciones, es hoy por ti, mañana por mí", ha concluido.