La Maria actúa este martes en BIME de Bilbao tras el lanzamiento de su disco 'Robina' y su gira con La Gossa Sorda

La cantante valenciana La Maria - BIME

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante valenciana La Maria actuará este martes, a las 20.00 horas, en la Sala La Ribera de Bilbao, dentro de la programación del BIME. La artista actuará tras el lanzamiento de su segundo disco, 'Robina', su participación en la gira de La Gossa Sorda y la creación de la canción original 'La Mentida' para la película 'Eixam'.

La Maria, originaria de Oliva (Valencia), ha llevado 'Robina' a más de un centenar de escenarios y ha afianzado un directo que combina la música de raíz con elementos de vanguardia y electrónica.

Su actuación se enmarca en el BIME, encuentro internacional de la industria musical que se celebra en Bilbao desde 2013 y que amplió su presencia a Bogotá en 2022, con el objetivo de reforzar los vínculos entre Europa y Latinoamérica. Tras el cambio de hora, el concierto será a las 20.00 horas.

Su trayectoria ha sido reconocida con los Premios Ovidi y los Premios Carles Santos, que distinguen la creación musical valenciana. A estos reconocimientos, se suma su trabajo reciente en el ámbito audiovisual, con la composición e interpretación de 'La Mentida', tema original del largometraje 'Eixam', dirigido por Óscar Bernàcer.