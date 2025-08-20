Marijaia y artistas del circo animan a los niños ingresados en el Hospital de Basurto

Marijaia y artistas del Gran Circo Holiday visitan el Hospital de Basurto para animar a los niños ingresados en el centro - AYUNTAMIENTO DE BILBAO

BILBAO 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Marijaia y una selección de artistas del Gran Circo Holiday se han desplazado este miércoles hasta el Hospital de Basurto para visitar y animar, con motivo de la Aste Nagusia bilbaína, a los niños y niñas ingresados en el centro.

Según ha informado el Ayuntamiento de la capital vizcaína, han participado también el consejero de Salud, Alberto Martínez, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la concejala de Fiestas e Igualdad, Itziar Urtasun, otros representantes de la corporación municipal, de la dirección de la OSI Bilbao-Basurto, de la Comisión Mixta de Fiestas, así como el pregonero, Francis Díez y la txupinera, Olatz Agirre.

Los jardines del Pabellón San Pelayo han acogido el espectáculo, que ha incluido un número de malabarismo, acrobacias y payasos, con el que ha llevado la alegría a los pequeños ingresados en Pediatría.