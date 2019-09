Marlaska dice que Sánchez trabaja para que haya un Ejecutivo progresista, pero no puede haber "dos gobiernos en uno"

Publicado 22/08/2019 12:10:50 CET

SAN SEBASTIÁN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que Pedro Sánchez "trabaja seriamente" para que haya un nuevo Ejecutivo progresista, "como ha pedido la sociedad", porque no quiere que se repitan nuevas elecciones generales. Además, ha insistido en advertir a Podemos de que "no es factible" que haya "dos gobiernos en un Gobierno".

En declaraciones a los medios de comunicación en San Sebastián, donde ha presidido la constitución del Centro de Coordinación Operativo (CECOR),

Marlaska ha recordado que el pasado 28 de abril "la sociedad española se pronunció y mayoritariamente prestó su apoyo al PSOE de una forma clara y evidente" y a un Gobierno socialista "del presidente Pedro Sánchez".

A su juicio, ha quedado claro que la sociedad española "no quiere volver a elecciones" y el PSOE tampoco "quiere volver a elecciones". De este modo, ha insistido en que la formación que lidera Pedro Sánchez y el Ejecutivo en funciones "están trabajando seriamente en que haya un nuevo Gobierno, que es lo que ha pedido la sociedad española, progresista, con un proyecto y un programa progresista como es el del PSOE".

Además, ha señalado que este programa en este mes se está enriqueciendo en base a las reuniones que está manteniendo el presidente del Gobierno con la sociedad civil y que próximamente dará a conocer.

G7

Preguntado por la participación de diputados de Unidas Podemos en la "contracumbre" de Ficoba que muestra su rechazo a la reunión en Biarritz del G7, en la que estará presente Pedro Sánchez, Grande Marlaska ha asegurado que "en todo estado de derecho todo el mundo tiene derecho a defender propuestas de desarrollo en los términos que entiende más razonables o más oportunas e intentar llegar todo el mundo a un acuerdo".

No obstante, ha considerado que "lo que no es factible y no es posible es que algunos quieran ver en un Gobierno dos Gobiernos, como lo ha dicho muy claramente el presidente del Gobierno".