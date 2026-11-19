Marta Barredo (a la derecha) - CÁMARA DE ÁLAVA

VITORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marta Barredo ha sido designada como nueva presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava, en sustitución de Gregorio Rojo, para los próximos cuatro años.

El nombramiento ha sido decidido este jueves por el Pleno de la Corporación, cuya sesión de constitución ha sido presidida por el viceconsejero de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, Jakes Aguirrezabal Iribar, según ha informado la Cámara en un comunicado.

Marta Barredo es la primera mujer en presidir la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava desde su creación en 1904. Además de la presidenta, el Pleno ha elegido también a los otros miembros del Comité Ejecutivo.

David Udakiola Aguirre (Michelin) y Juan Luis Cañas (Bodegas Luis Cañas) ocuparán las dos vicepresidencias. Elena Martín Valluerca (SEA) ha sido designada tesorera, y como vocales se ha designado a Juan Antonio Sánchez Corchero (SEA), Roberto Larrañaga (Baskonia Kirol Hiria), José Carlos Velasco Suárez (Mercedes-Benz), José Barreira Lorenzo (Explotaciones Subijana de Álava) Jon de Lapatza Benito (Amurrio Ferrocarril y Equipos) y Saioa Bardeci Molinuevo (Kutxabank).

De los 36 vocales que componen el Pleno, 20 repiten respecto a la anterior legislatura y 16 se incorporan por primera vez al máximo órgano de gobierno y representación de la Cámara.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Álava ha expresado su agradecimiento a Gregorio Rojo por su dedicación y compromiso durante los 16 años en los que ha ejercido la Presidencia de la entidad.