Martínez avisa de que si la huelga médica "se prolonga sin horizonte", dejará de ser "una herramienta legítima"

Archivo - El consejero de Salud, Alberto Martínez - JAVIER MARTIN- PARLAMENTO VASCO - Archivo

VITORIA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha advertido este viernes, en referencia a la huelga de médicos, de que "ninguna reivindicación puede sostenerse sobre la base de un conflicto", dado que "cuando un conflicto se prolonga sin horizonte de resolución, deja de ser una herramienta legítima y se convierte en un factor de desgaste colectivo y emocional".

Martínez ha lanzado esta advertencia durante el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, en su respuesta a una pregunta del PNV sobre la situación generada por la huelga de médicos contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad.

El consejero ha afirmado que "era conocido por todos que la renovación del Estatuto Marco era una cuestión que entrañaba complejidad, más aún en un contexto de déficit estructural de médicos en todo el sistema sanitario".

En este sentido, ha afirmado que "ha faltado sensibilidad hacia la realidad que atraviesa la profesión médica", puesto que "se generaron expectativas legítimas de futuro que a día de hoy eran imposibles de materializar".

Martínez ha criticado que el Ministerio de Sanidad impulsó la actualización del Estatuto "al margen de esa realidad y sin medir adecuadamente sus consecuencias". "Es el propio Ministerio quien, a día de hoy, sigue prolongando una situación de frustración creciente entre los profesionales", ha denunciado, para añadir que "este conflicto se ha alargado de manera excesiva y esa prolongación ha tenido consecuencias que van más allá del contenido del Estatuto".

"DESARRAIGO EMOCIONAL"

Una de esas consecuencias, según ha indicado, es "el desarraigo emocional que se ha ido generando en una parte del colectivo médico respecto al sistema público de salud". "Sabemos que los conflictos largos erosionan la confianza, cronifican posiciones y deterioran los vínculos entre profesionales; y cuando esto ocurre en un sistema público de salud, el daño no es solo laboral u organizativo, afecta al clima interno, al sentimiento de pertenencia y, en última instancia, a la calidad de atención a la ciudadanía", ha explicado.

AUMENTO DEL 50% EN LAS LISTAS DE ESPERA

El consejero ha lamentado que las huelgas mensuales convocadas contra el Ministerio de Sanidad "han abocado a un incremento cercano al 50% en las listas de espera" en Osakidetza. Martínez ha subrayado que "ya no valen excusas competenciales", ya que "el propio Comité de Huelga ha eximido a las comunidades autónomas [de responsabilidades] en el origen del conflicto".

En este sentido, ha afirmado que "prolongar esta situación no beneficia a nadie", por lo que ha vuelto a apelar al "diálogo, la responsabilidad institucional y a la búsqueda de soluciones".

En todo caso, ha advertido de que "ninguna reivindicación puede sostenerse sobre la base de un conflicto", dado que "cuando un conflicto se prolonga sin horizonte de resolución, deja de ser una herramienta legítima y se convierte en un factor de desgaste colectivo y emocional".

Por ese motivo, ha reiterado su compromiso por "escuchar el malestar real de los profesionales y proteger la estabilidad del sistema, garantizando siempre la atención a los pacientes, incluso en contextos de conflicto". "Hoy, más que nunca, necesitamos rebajar la tensión, recuperar la confianza y reconstruir los puentes entre nosotros; porque cuidar el sistema público de salud también significa cuidar a quienes lo sostienen cada día", ha añadido.

De esa forma, ha pedido a la ministra de Sanidad, Mónica García, "que se siente en la mesa de negociación y no se levante hasta conseguir un acuerdo", algo que "será posible si somos capaces de pasar del conflicto al entendimiento, cuidar a los profesionales y proteger a los pacientes". "Esa es nuestra guía; pedimos que también lo sea del Ministerio", ha añadido.