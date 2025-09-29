Martínez destaca que la reorganización del Departamento de Salud impulsará la innovación tecnológica y la humanización

"La prevención, detección precoz, la salud mental, la digitalización" y la "estabilización de plazas" son algunos de sus objetivos

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha destacado que la reorganización efectuada en el Departamento vasco de Salud permitirá "abordar la modernización de estructuras organizativas, crecer en humanización, impulsar la innovación tecnológica y la digitalización, y fortalecer la innovación", de mano de un nuevo equipo "dispuesto a impulsar lo ya acordado en la mesa del 'Pacto de Salud'.

Martínez ha desglosado este lunes los principales objetivos que buscan los cambios efectuados en el departamento y Osakidetza durante su comparecencia a petición propia y del Partido Popular ante la comisión de Salud en el Parlamento Vasco.

El consejero ha anunciado "una nueva etapa para el futuro servicio público de salud", con el fin de "desplegar acciones y políticas de mayor valor añadido que permitan más y mejores resultados en salud". Tras valorar "la plena unanimidad" con la que contó la "innovación organizativa" en el 'Pacto de Salud', ha apelado a "acelerar los procesos de cambio y de mejoras" en este ámbito.

Cambios efectuados durante el pasado mes de julio y que pretenden "la modernización de estructuras organizativas, impulsar la innovación tecnológica y la digitalización, fortalecer la innovación" y "aligerar los cargos directivos en favor de una gestión más horizontal". Respecto a la digitalización, ha adelantado que, próximamente, el Consejo de Gobierno aprobará una partida de 7 millones de euros para la transformación digital.

"Modernización y transformación, procesos que sólo llegan de la innovación para la que es necesaria mucha voluntad y conocimiento en la organización y gestión. Es momento de reaccionar, de asentar las bases de un sistema futuro acorde a la sociedad de hoy", ha comentado al respecto.

Además, ha resaltado que "crecer en humanización, significa poner al paciente en el centro", para hacer frente a las nueva realidades sanitarias del "envejecimiento de la población, la demencia, la soledad no deseada, el descenso de la natalidad, los problemas de salud mental, las políticas intersectoriales de salud ambiental y de prevención", y poner en marcha "sistemas de vigilancia epidemiológica más desarrollados".

El consejero de Salud ha situado a "las listas de espera como uno de los principales problemas a abordar" y ha destacado el plan de choque activado para mejorar la accesibilidad a la Atención Primaria y reducir las listas de espera en el hospital. En este sentido, ha indicado que "tanto la espera en operaciones quirúrgicas como en consultas externas y pruebas complementarias, nos hallamos por debajo de la cifra comprometida".

Martínez ha señalado que "los propios indicadores de referencia empiezan a quedar obsoletos", ya que "la salud mental y el bienestar emocional se han convertido en una preocupación colectiva". "Hasta el 40% de las consultas de Atención Primaria están relacionadas con síntomas de ansiedad o depresión, con un elevado consumo de ansiolíticos y antidepresivos", ha añadido.

Por otra parte, ha puesto en valor el "proceso histórico en la estabilización de plantilla, pasando del 37% a un entorno previsto a fin de año en torno al 11% y el 15% de eventualidad de los 46.000 trabajadores de Osakidetza". Además, ha recordado el pacto con los sindicatos para convocar más de 4.000 plazas a partir de diciembre.

"Afrontamos la necesidad de un cambio de paradigma; la transformación digital, la estrategia de inteligencia artificial generativa en el Servicio Vasco de Salud y su gobernanza. Durante doce meses hemos tratado de sintonizar todas las frecuencias en las que profesionales, agentes y pacientes han expresado estos descontentos", ha manifestado Martínez, para reseñar que "la hoja de ruta" de todo estos cambios es el 'Pacto Vasco de Salud'.

