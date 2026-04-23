Martínez no ve posible "ninguna agenda mínima" con ELA, que "ataca" a CCOO con "cañones" y pone "una trinchera por todo"

Archivo - El secretario general de CCOO en Euskadi, Santi Martínez. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO de Euskadi, Santi Martínez, ha afirmado que no ve posibilidad de tener "agenda mínima ninguna" con ELA, que "ataca" a Comisiones Obreras con "cañones discursivos y dialécticos" y mantiene "una trinchera por todo". Asimismo, ha confiado en que haya "una posibilidad de entenderse en un futuro medio-largo" con LAB "en términos aunque sea de política laboral o con respecto al propio salario mínimo de convenio".

En un encuentro del Forum Nueva Economía en Bilbao, el líder de CCOO en Euskadi ha admitido, cuestionado sobre las posibilidades de unidad de acción con los sindicatos nacionalistas, que no ve "agenda mínima ninguna con ELA".

Según ha explicado, en la ronda de presentación de la nueva Ejecutiva de CCOO de Euskadi con las diferentes direcciones de los sindicatos, se constató "no una línea roja", sino "una trinchera" ante la que "es difícil avanzar".

"Ellos tenían la trinchera puesta en el tema de la política lingüística, en el marco del diálogo social, en nuestra apuesta por una estructura de negociación colectiva que incluyera el marco estatal, la tenían por todo. Así era imposible avanzar", ha señalado.

A su entender, ELA ha cometido "un error" que se visualizó el 15 de octubre con las movilizaciones del pueblo palestino, cuando, "muy a su pesar, se llegó a una unidad de acción con el resto de los sindicatos" y el sindicato que dirige Mitxel Lakuntza "se quedó al margen".

Martínez ha criticado que ELA ha apostado por "un cambio de calibre en la calificación que hace de Comisiones Obreras", sindicato con el que, en todo caso, "nunca usó balines". "Pero es que ahora usa cañones para atacarnos, cañones discursivos y dialécticos, desde colonos a supremacistas, a sindicato de Manos Limpias, a sindicato de Vox, no se han cortado ni media en este sentido", ha lamentado.

Por todo ello, considera que con ELA "va a ser muy difícil llegar a acuerdos en todo aquello que no sea la pura política sindical en empresas concretas".

UNA POSIBILIDAD CON LAB

Por lo que respecta a LAB, ha confiado en que tener "una posibilidad de entenderse en un futuro medio largo en términos aunque sea de política laboral o con respecto al propio salario mínimo de convenio".

A su entender, esta organización "puede tener la suficiente madurez organizativa como para separar su posición clara con respecto a la política lingüística", que "confronta" con la de CCOO, de "otros ámbitos de participación que son comunes a los agentes sociales y laborales".