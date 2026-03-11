Martínez pide al Ministerio y a los médicos "algún movimiento" porque no se puede "soportar una huelga semanal cada mes"

El consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez. - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha advertido de que el sistema de Salud "no puede soportar una huelga semanal cada mes" y ha apelado tanto al Ministerio como a los convocantes de la huelga de médicos a que "haya algún tipo de movimiento". Tras defender que "no puede haber un Estatuto Marco sin médicos", ha afirmado que le gustaría se hubiera "una presión más directa con el Ministerio, no utilizando a los pacientes".

Martínez ha reiterado, en un desayuno informativo del Forum Europa en Bilbao, su respeto al derecho a la huelga del personal médico, convocado la próxima semana de nuevo a la huelga en rechazo al borrador del Estatuto Marco del sistema de salud, así como a la negociación.

El consejero, que ha defendido "la autonomía organizativa de los servicios de salud y la singularidad de Osakidetza", ha expresado su apoyo a la reivindicación de que "los médicos tengan un reconocimiento singular" que "la sociedad así se lo reconoce además".

Asimismo, ha respaldado que, "si las guardias tienen que ser obligatorias, tengan un reconocimiento especial por parte de la Seguridad Social" y que se computen "como hora trabajada" y, por su parte, ha opinado que "las guardias no pueden ser voluntarias" porque "la base del sistema es una asistencia 24-7".

En todo caso, ha subrayado que "la pelota está en el tejado del Ministerio", que tiene la "competencia exclusiva" respecto a la regulación de las condiciones de trabajo del personal estatutario del sistema de salud en el Estatuto Marco y, por tanto, la "responsabilidad".

Martínez ha advertido de que "un sistema no puede soportar una huelga semanal cada mes". En este sentido, ha explicado que el impacto estimado de las cancelaciones ronda las "1.500 intervenciones quirúrgicas, 15.000 pruebas diagnósticas, 20.000 consultas especializadas, 25.000 consultas cada semana". "Esto impacta directamente en las listas de espera", ha remarcado.

PRESIÓN MÁS DIRECTA

Por ello, ha apelado al Ministerio y a los convocantes de la huelga para que, "por lo menos", haya "la posibilidad que haya algún tipo de movimiento". A su entender, "no puede haber un Estatuto Marco sin médicos".

El consejero también ha expresado su deseo de que "hubiera una sensación, por lo menos que la huelga no solamente repercutiera sobre los pacientes", sino que "se pudiera hacer una presión más directa con el Ministerio, no utilizando a los pacientes". "Eso sí que nos gustaría", ha señalado.