Más de 100 agentes internacionales exploran en San Sebastián la investigación cuántica y su aplicación industrial - CIC NANOGUNE

SAN SEBASTIÁN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 agentes internacionales han explorado el camino desde la investigación cuántica hasta la aplicación industrial dentro del ecosistema vasco en el evento Quantum Readiness for Business, que muestra en Donostia-San Sebastián "la estrategia, la infraestructura de vanguardia y las oportunidades de colaboración" de Euskadi en materia de tecnologías cuánticas.

En el marco de Q-Expo, uno de los principales eventos de Europa dedicado a las tecnologías cuánticas y su transición de la investigación al mercado, el evento paralelo Quantum Readiness for Business ha reunido a más de 100 representantes de toda la cadena de valor cuántica, incluidos desarrolladores de tecnología, organizaciones de investigación, instituciones públicas y empresas industriales que exploran la posible adopción de la computación cuántica como futuros usuarios finales.

Organizado como parte de un foro internacional más amplio que conecta la comunidad cuántica europea, el evento ha servido como plataforma para vincular a los agentes europeos y las delegaciones internacionales de países como Japón, Corea del Sur y Canadá con el ecosistema cuántico vasco.

El evento ha sido coorganizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, BIC Gipuzkoa, Basque Quantum, CIC nanoGUNE, Quantum Motion, Adigital y Multiverse Computing, con el objetivo de fortalecer la colaboración desde la investigación y el desarrollo de hardware cuántico y tecnologías habilitadoras hasta su integración en casos de uso industrial.

Entre los ponentes, han estado José María Pitarke, director de CIC nanoGUNE; Eleni Diamanti, vicepresidenta de la iniciativa European Quantum Flagship; César Tello, CEO de Adigital; Román Orús, director Científico de Multiverse Computing; Fernando González-Zalba, Research Professor de Ikerbasque en CIC nanoGUNE e ingeniero principal en Quantum Motion; Javier Aizpurua, director de Basque Quantum Strategy, y Eider Mendoza, diputada general de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Todos ellos han ofrecido perspectivas complementarias sobre las condiciones políticas, científicas e industriales necesarias para avanzar en la capacidad cuántica en Europa, incluido el compromiso temprano con los usuarios finales.

Los ponentes han hecho hincapié en la importancia de coordinar acciones en todo el ecosistema para garantizar el acceso a la infraestructura, el desarrollo del talento y la colaboración a largo plazo.

"El País Vasco y, en especial, Gipuzkoa contribuyen de forma activa al ecosistema cuántico europeo. Conectar a expertos y agentes internacionales con las capacidades que se están desarrollando a nivel local es esencial para garantizar que nuestra región desempeña un papel significativo en la próxima fase de las tecnologías cuánticas", ha señalado Mendoza.

Según Diamanti, "el reto de Europa ya no es solo la excelencia científica, sino el impacto sistémico. La construcción de un ecosistema cuántico competitivo requiere una interacción sostenida entre la investigación, la industria y las políticas, así como un compromiso temprano con los futuros usuarios".

"Debemos cerrar la brecha existente entre la investigación y el mercado, y, a través de una fuerte colaboración público-privada, convertir la excelencia científica de España en tecnologías cuánticas en empresas escalables, aplicaciones del mundo real y liderazgo global", ha resaltado Tello.

Por su parte, González-Zalba ha destacado que "desde una perspectiva industrial, la colaboración temprana con centros de investigación y ecosistemas regionales como el del País Vasco es esencial para reducir el riesgo tecnológico y acelerar la expansión". "La creación de colaboraciones a largo plazo es decisivo a la hora de convertir la investigación cuántica en tecnologías que la industria pueda desplegar de manera realista", ha añadido.

VISITAS

Las personas participantes también han tenido la oportunidad de visitar dos instalaciones emblemáticas en el País Vasco que apoyan tanto el progreso científico como la innovación industrial: IBM Quantum System Two y los laboratorios de hardware cuántico de nanoGUNE, donde se están desarrollando dispositivos cuánticos avanzados en colaboración con Quantum Motion.

El evento ha destacado la importancia de crear "espacios compartidos para la interacción temprana" entre desarrolladores de tecnología, responsables políticos, personal investigador y posibles usuarios finales. El programa ha incluido sesiones específicas de 'matchmaking' para establecer contactos, explorar posibles colaboraciones e identificar intereses comunes entre los proveedores de tecnología y las organizaciones interesadas en futuras aplicaciones de la computación cuántica.