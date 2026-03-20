Más de 100 pymes participan ya en la iniciativa BasquESG que busca llegar a 500 empresas vascas antes de fin de año

BILBAO 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 112 pymes vascas participan ya la iniciativa BasquESG del Gobierno Vasco, cuyo objetivo es acompañar a pequeñas y medianas empresas en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en su gestión alineado con las directrices europeas y que busca llegar a 500 empresas vascas antes de final de año, según ha informado Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental.

Según ha explicado Ihobe en un comunicado, el Gobierno Vasco, en su apuesta por "aprovechar al máximo las oportunidades estratégicas" para el tejido empresarial vasco, puso en marcha el pasado noviembre la iniciativa BasquESG, cuyo objetivo es desplegar un sistema de evaluación y reporte en sostenibilidad entre las pymes de Euskadi que mejore la competitividad y el posicionamiento de las empresas.

El concepto de ESG, siglas de Environmental, Social & Governance (Medioambiental, Social y Gobernanza) engloba los criterios que definen cómo una organización gestiona su impacto ambiental, su responsabilidad social y la calidad de su gobierno corporativo, ha precisado Ihobe.

En esa línea, ha indicado que adoptar prácticas ESG significa "apostar por un modelo empresarial más ético, transparente y sostenible, capaz de generar valor a largo plazo para clientes, entidades inversoras y la sociedad". "En un contexto global donde la sostenibilidad es clave, ESG es el lenguaje común que conecta empresas con oportunidades, confianza y futuro", ha añadido.

Por tanto, ha remarcado, la iniciativa BasquESG que lidera el Gobierno Vasco busca "impulsar una economía más competitiva, resiliente y sostenible, y para ello proporciona a las pymes herramientas prácticas, capacitación y acompañamiento especializado para mejorar su desempeño en sostenibilidad, reforzar su posicionamiento en el mercado y anticiparse a futuras exigencias normativas, financieras y de la cadena de valor".

RESPALDO DE LA COMISIÓN EUROPEA

La "buena acogida" de la iniciativa BasquESG entre las empresas vascas se ha visto reforzada con la adjudicación de un proyecto LIFE concedido por la Comisión Europea a Ihobe, como entidad líder, con un presupuesto total de 1,28 millones de euros, de los que 768.153 euros proceden de financiación europea.

Junto a Ihobe, el proyecto LIFE cuenta con la participación de Euskalit y Certinalia como entidades socias oficiales, así como con un amplio grupo de entidades asociadas, entre las que se encuentran tanto entidades financieras como grandes empresas industriales.

La iniciativa BasquESG inicia ahora una nueva etapa en la que ofrece su apoyo a todas las pymes vascas. El programa se dirige a cualquier pequeña y mediana empresa interesada en avanzar en sostenibilidad, reflejando así la diversidad del tejido económico de Euskadi.

Además, ante la elevada demanda de solicitudes para participar en BasquESG, la sociedad pública Ihobe, que ejerce como secretaría técnica de la iniciativa, ha decidido mantener de forma continuada el plazo de solicitud de participación. De esta forma, las pymes vascas pueden incorporarse a BasquESG en cualquier momento accediendo a los servicios de formación y acompañamiento asociados.