Más de 101.000 personas se inscriben en las categorías más masivas de la OPE de Osakidetza, una cifra récord

Las primeras pruebas de la nueva OPE de Osakidetza se celebrarán el 19,20 y 21 de junio en el BEC de Barakaldo - IREKIA

BILBAO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 101.693 personas han formalizado su inscripción en la OPE 23-24-25 de Osakidetza, desde que el pasado 23 de marzo se abriera el plazo para realizar la solicitud. Se trata de la cifra de participantes más alta alcanzada hasta ahora en un proceso selectivo ordinario para las categorías a las que se ha lanzado de momento el llamamiento, 9 en total, que son las catalogadas como "masivas", según ha informado el Departamento de Salud.

Osakidetza ha realizado una valoración "muy positiva" del proceso de inscripción, donde el número de inscritos se ha incrementado alrededor de un 20% con respecto al último proceso de OPE para estas mismas categorías.

Los primeros aspirantes en participar en esta nueva OPE de Osakidetza serán los correspondientes a las categorías de auxiliar administrativo, administrativo, enfermería, auxiliar de enfermería, operario de servicio, celador, fisioterapeuta, técnico de laboratorio, técnico superior de administración y gestión.

Se trata de las categorías que habitualmente reúnen a un mayor número de participantes, por lo que las pruebas se realizarán en el BEC de Barakaldo, los días 19, 20 y 21 de junio.

En esta nueva Oferta Pública de Empleo, Osakidetza pone sobre la mesa un total de 5.425 plazas, lo que la convierte en el proceso ordinario más multitudinario de la historia de Osakidetza en lo que estabilización y consolidación de empleo público se refiere. La convocatoria engloba a un total de 107 categorías.

El proceso cuenta con varias novedades respecto a OPEs anteriores, entre ellas, la realización de un examen único tipo test. Para facilitar su preparación, Osakidetza pone a disposición de los candidatos, dentro del plazo de inscripción, las baterías de preguntas. Además, se permitirá conservar la nota durante tres años.

El plazo para inscribirse en esta primera fase (9 categorías) arrancó el pasado 23 de marzo y se ha prolongado hasta este miércoles, a las 14.00 horas. Durante este periodo no se han detectado incidencias.

COMPROMISO DEL PACTO DE SALUD

Osakidetza prevé abrir en el mes de junio una segunda fase de inscripción y otra tercera en septiembre, para poder participar en los procesos de selección de las categorías restantes, que son 98. Los exámenes se llevarán a cabo durante el último cuatrimestre del año.

El Departamento de Salud del Gobierno vasco y Osakidetza consolidan con esta OPE 23-24-25 su "apuesta decidida para el logro de la estabilización de la plantilla en Osakidetza y el fortalecimiento del sistema público, en línea con los compromisos derivados del Pacto Vasco de Salud".