Más de 1.100 personas participarán en BOSA!, el programa cinematográfico contra la discriminación de Zinexit en Bilbao

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Bilbao llevará a cabo una nueva edición del programa escolar por la diversidad y contra la discriminación BOSA! los días 12 y 13 de noviembre en los cines Golem Alhóndiga, en la que participarán presencialmente y online un total de 1.100 alumnos, junto a 40 personas educadoras de once centros educativos de la ESO y Ciclos de FP.

En un comunicado, el consistorio ha informado de que el evento forma parte de Zinexit, la Muestra de Cine y Derechos Humanos, un certamen organizado por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco en coordinación con Irudiberria Elkartea.

Según ha indicado el consistorio, el programa tiene como objetivo "educar a adolescentes en el compromiso con el cumplimiento de los Derechos Humanos Universales" y "en la sensibilización hacia toda clase de vulneración de los mismos", para lo que se utiliza el cine como "recurso clave" que "despierte la capacidad crítica y para reflexionar sobre cuestiones vitales como la justicia y la igualdad de derechos para todas las personas".

Destinado a 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO y Ciclos de Formación profesional, participarán un total de 1.100 alumnos y alumnas, procedentes de los centros educativos Fundación Peñascal, Centro San Luis, E.P Otxarkoaga, Ikastola de Deusto, Amor Misericordioso, Colegio Ave María, IES Artabe, IES Ellacuría Zurbaran, IES Martín de Bertendona, IES San Adrián e Ikastola Kirikiño.

Esta iniciativa se enmarca en el III Plan Bilbao Ciudad Intercultural que dispone de un ámbito sectorial de intervención centrado en la Educación, y BOSA! está vinculado además con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda 2030 (Objetivo 4, Educación de calidad).

El programa está compuesto por una presentación audiovisual, una selección de cortometrajes y materiales didácticos en formatos impreso y digital para trabajar en el aula. Los contenidos se articulan en cuatro capítulos, cada uno con un cortometraje como soporte: Los menores olvidados ("Pequeño Sáhara"); Menores refugiados en Europa ("Nuestra vida como niños refugiados en Europa"); un tercero sobre Las infancias perdidas en Etiopía ("La sonrisa escondida"), y un cuarto sobre Roles de género en otras culturas ("Las Infantas").

Además, se ofrece una propuesta audiovisual en doble modalidad, visionado en sala de cine o visionado 'online' en aula, compuesta por cortometrajes para trabajar los temas seleccionados, materiales didácticos destinados a alumnado y profesorado para realizar talleres de reflexión, así como materiales complementarios que incorporan diferentes tipos de actividades como debates, experiencias vivenciales, informativas y actividades creativas, ha detallado el consistorio.