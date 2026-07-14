Más de 1.500 profesionales se reunirán desde este miércoles en el Congreso Español de Sociología

BILBAO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bilbao acogerá, desde este miércoles 15 de julio hasta el día 17 del mismo mes, el XVI Congreso Español de Sociología, que reunirá a más de 1.500 profesionales de este ámbito para analizar "los grandes retos que marcan el presente y el futuro de las sociedades contemporáneas".

Organizado de manera conjunta por la Federación Española de Sociología (FES) y la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia Política (AVSP-ESZPE), con la colaboración de la EHU y la Universidad de Deusto, el encuentro se desarrollará bajo el lema 'Retos, evidencias, soluciones' y abordará "los problemas sociales que más preocupan a la ciudadanía".

Entre ellos, se hablará sobre el acceso a la vivienda, las migraciones y la integración de nuevas generaciones de origen extranjero, las desigualdades de género y los avances del feminismo, la solidaridad y el pacto entre generaciones, los impactos sociales del cambio climático y las transformaciones del empleo o los cambios demográficos.

Según han explicado sus organizadores, la inteligencia artificial ocupará un lugar destacado en el Congreso, tanto por sus implicaciones sociales como por su impacto en la investigación científica.

El programa incluye simposios dedicados a la gestión algorítmica del trabajo y a los riesgos y oportunidades derivados de la expansión de la IA, así como espacios de reflexión sobre la publicación científica y la producción de conocimiento en tiempos de inteligencia artificial.

En este contexto, el presidente de la FES, Màrius Domínguez, ha destacado que "la Sociología será cada vez más importante e imprescindible para la sociedad digital". Se trata de una "disciplina útil para entender problemas sociales actuales, una herramienta para el diseño de políticas públicas y una voz experta en el debate público", ha valorado.

El encuentro contará con la presencia de Geoffrey Pleyers, presidente de la Asociación Internacional de Sociología (ISA), que impartirá la conferencia inaugural, bajo el título 'Una sociología relevante en tiempos turbulentos'.

Desde la organización han destacado que, entre las actividades previstas, se abordarán también cuestiones "especialmente relevantes para Euskadi", como los escenarios demográficos de las próximas décadas y el papel de la sociología como herramienta para comprender y afrontar los cambios sociales que afectan al entorno.

La sede principal del Congreso será el Bizkaia Aretoa de la EHU, aunque el acto inaugural se llevará a cabo en el Euskalduna. Las 280 sesiones programadas de los 41 grupos de trabajo se distribuirán entre los campus de la Universidad de Deusto, la Facultad de Economía y Empresa de la EHU de Elcano y el IES Unamuno. En total, se presentarán más de 1.500 comunicaciones.