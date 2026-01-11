Más de 200 personas y 95 vehículos identificados en una concentración ilegal de coches en Vitoria-Gasteiz

BILBAO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 personas y 95 vehículos fueron identificados la noche de este pasado sábado en el marco de un operativo conjunto de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz y la Unidad Territorial de Tráfico de la Ertzaintza de Álava (UTTA) deplegado con el objetivo de prevenir la concentración y posibles carreras ilegales en la capital alavesa.

En el dispositivo, desplegado sobre las once de la noche de este pasado sábado en los alrededores del polígono industrial de Gamarra, la Policía Local de Vitoria-Gasteiz identificó a un total de 58 vehículos y sus respectivos conductores y algunos de los copilotos, según ha dado a conocer el Ayuntamiento.

Además, el Departamento de Seguridad ha informado que por parte de la Ertzaintza, en este dispositivo para la prevención de concentración y posibles carreras ilegales en Vitoria-Gasteiz, se identificó a 89 personas y a un total de 37 vehículos.

Asimismo, Policía Local de Vitoria-Gasteiz ha tramitado cinco denuncias por reformas llevadas a cabo en los vehículos contra normativa, y retiró un vehículo por deficiencias técnicas para circular.