Más de 2.000 niños y jóvenes de Euskadi reparten cartas personalizadas a casi 3.000 personas mayores de residencias

Iniciativa Solidaria “Una Carta Para Ti” - HIRUKIDE

VITORIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 jóvenes de 44 centros educativos de toda Euskadi han redactado cartas personalizadas dirigidas a 2.929 personas mayores de 49 residencias y centros de día, dentro de la iniciativa solidaria 'Una carta para ti" de Hirukide, que "busca reforzar los lazos intergeneracionales en vísperas de las vacaciones navideñas y poner en valor la comunicación escrita y el encuentro personal".

Según ha trasladado la asociación en un comunicado, el impacto positivo de las dos primeras ediciones ha hecho que numerosos centros educativos y residencias de Euskadi hayan decidido replicarla de forma autónoma con residencias cercanas, organizando por su cuenta intercambios de cartas y visitas similares.

A juicio de Hirukide, esta "expansión espontánea" confirma la "fuerza del proyecto y su capacidad para motivar" a otras comunidades educativas y sociales, aunque estas acciones independientes "no están incluidas en las cifras oficiales recogidas por la Asociación de Familias Numerosas de Euskadi".

Así, el alumnado ha comenzado a llevar las cartas en mano y, en muchos casos, a leerlas personalmente a las personas mayores durante las visitas a las residencias que se prolongarán durante las dos próximas semanas. En algunos centros, especialmente en Bizkaia y Gipuzkoa, se desarrollarán también actividades adicionales, como el canto de villancicos o pequeños tratamientos de manicura y masajes de manos, a cargo de estudiantes de ciclos formativos de estética.

De esta forma, la iniciativa cuenta este año con la implicación de 44 centros educativos y 2.138 estudiantes de toda Euskadi, 238 alumnos de siete centros educativos de Araba, 973 estudiantes de 17 centros de Bizkaia y 927 alumnos de 19 colegios de Gipuzkoa, quienes escriben sus misivas a un total de 2.929 personas mayores de 49 residencias y centros de día en las tres provincias, once en Álava, 20 en Bizkaia y 18 centros de Gipuzkoa.

RESPETO HACIA LOS MAYORES

Hirukide ha destacado la importancia de esta actividad como una oportunidad para que los jóvenes desarrollen valores como "la empatía, la solidaridad y el respeto hacia los mayores, al tiempo que fomentan su creatividad al escribir cartas a mano".

Asimismo, ha subrayado que, para las personas mayores, recibir estas cartas personalizadas supone "un momento de alegría y conexión, especialmente para quienes llevan años sin recibir correspondencia". Por tanto, el valor de este intercambio "es incalculable" para ambos colectivos.

El impacto de la iniciativa ha sido recientemente reconocido con el Premio del Consejo Social de Donostia, que ha destacado la capacidad de 'Una carta para ti', para fortalecer el tejido social y fomentar la solidaridad entre generaciones. Este galardón supone un impulso para continuar ampliando la iniciativa y consolidarla como una cita anual que conecta a jóvenes y mayores en unas fechas especialmente significativas.