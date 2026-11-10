Más de 240 movimientos sociales de Euskadi y Navarra se adhieren a la convocatoria de los sindicatos nacionalistas

Representantes de ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru y colectivos de vivienda anuncian en Bilbao sus movilizaciones para el 11N - EUROPA PRESS

BILBAO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 240 movimientos sociales de Euskadi y Navarra se han adherido a la convocatoria de huelga general de este miércoles de ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda, que han augurado que "será un éxito".

En un comunicado, los ocho convocantes han destacado la amplia participación que han tenido las asambleas celebradas en las fábricas y en los centros educativos en las últimas semanas, así como las celebradas en las distintas localidades. Por ello, consideran que la huelga contará con el apoyo de "buena parte de la clase trabajadora vasca" y que "Euskal Herria dará una respuesta firme y amplia en defensa del derecho garantizado a la vivienda y unos salarios dignos".

Su intención, en esta huelga general, es "apoyar y defender el marco de Euskal Herria; es decir, difundir las reivindicaciones acordadas en Euskal Herria e interpelar a las instituciones de aquí".

Entre otras demandas, insisten en que la vivienda sea "un derecho garantizado" y en que hay que "acabar con la especulación". Asimismo, plantean que "es el momento de profundizar en un Marco propio de Relaciones Laborales y Protección Social".

Desde ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda han valorado el apoyo recibido a la convocatoria, a la que se han adherido más de 240 movimientos sociales de Euskadi y Navarra. "La solidaridad y el apoyo recibido de los movimientos populares es señal de que la huelga va a ser todo un éxito", han augurado.

Los sindicatos han llamado a "vaciar los centros de trabajo" y participar en las manifestaciones que han convocado en Bilbao, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Eibar y Tudela a mediodía y por la tarde en más de 70 localidades.

En el caso de las capitales, se han organizado varias columnas que confluirán en Bilbao en la plaza Arriaga (12.30 horas), en San Sebastián en Pio XII (12.30 horas), en Vitoria en la plaza Bilbao (12.00 horas) y en Pamplona en la Plaza del Castillo (12.30 horas).

VIVIENDA Y DEVALUACIÓN SALARIAL

Los sindicatos convocantes defenderán la necesidad de impulsar "tres transformaciones de raíz" para garantizar "la vivienda de calidad": la expropiación de "los especuladores", la prohibición de "la actividad especulativa" y "una organización justa de las viviendas y los medios, organizada en función de las necesidades de la clase trabajadora". De lo contrario, han advertido, "el rentismo se mantendrá".

Además, proponen otras medidas como "alivio" para la clase trabajadora, entre ellas, "acabar con los desahucios" o la bajada del precio de la vivienda.

Asimismo, los convocantes denunciarán en la huelga de este miércoles "la devaluación salarial". En este sentido, han advertido de que las patronales Confebask y CEN "se han negado a establecer un salario mínimo propio adaptado a la realidad de aquí".

También han criticado al Gobierno central, ya que en los últimos ocho años, "no ha tomado ninguna medida para cambiar la situación de forma estructural", y han señalado las "responsabilidades" de los ejecutivos vasco y navarro y de "los ayuntamientos de todos los partidos".

Finalmente, han subrayado que no aceptarán que los partidos "utilicen la cuestión de la vivienda para sus intereses sin plantear soluciones reales".