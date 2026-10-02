Más de 400 personas se reúnen para celebrar los 80 años de historia de AFM Cluster

Celebración del 80 aniversario de AFM - SARA SANTOS/AFM

SAN SEBASTIÁN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas se han reunido en San Sebastián para celebrar los 80 años de trayectoria de AFM Cluster en torno a la cooperación, la velocidad y el equipo.

La celebración, encabezada por la presidenta de AFM Cluster, Carmen Pinto, ha reunido este pasado jueves en Tabakalera de la capital guipuzcoana a personas de empresas asociadas, instituciones como el alcalde donostiarra, Jon Insausti, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, o la delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, entre otros, así como representantes del ecosistema industrial.

La celebración, bajo el lema 'Fast Movers', ha estado planteada fundamentalmente como una mirada hacia el futuro y hacia la forma en la que AFM Cluster quiere afrontar "una industria que evoluciona a un ritmo cada vez mayor". En el acto, el director general de AFM Cluster, Xabier Ortueta, ha incidido en el "momento transformación que vive la industria" y "en la necesidad de seguir avanzando con rapidez, cooperación y capacidad de adaptación".

Por su parte, Pinto ha subrayado "la importancia de seguir fortaleciendo un proyecto colectivo capaz de afrontar los retos de los próximos años".