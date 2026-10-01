Más del 55% de las titulaciones de la universidad de Deusto incorporan contenidos de sostenibilidad ambiental

SAN SEBASTIÁN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de las titulaciones que se imparten en las aulas de la Universidad de Deusto -un 55% frente al 22% de la media del sistema universitario- incorporan contenidos de sostenibilidad ambiental, según se refleja en la última edición del Ranking CyD Sostenibilidad 2026.

En este análisis de 18 indicadores la institución jesuita destaca por "su compromiso social, eficiencia energética y oferta formativa ambiental". En su opinión, estos resultados "avalan la solidez" de su modelo "institucional y social".

El informe sitúa al centro académico en el grupo de alto rendimiento en áreas prioritarias como la igualdad de género. Así, Deusto supera la media de la educación superior con un 52,9% de mujeres catedráticas, un 51,2% en posiciones de liderazgo y un 51% de talento investigador femenino.

En el ámbito del compromiso con la prevención del acoso y violencia de género, alcanza 5,86 actividades formativas en este ámbito por cada 1.000 estudiantes -frente a la media nacional de 0,41- y cuenta con canales anónimos, de atención presencial, telefónica y online. Asimismo, destina un 28,97% de su inversión relativa (352.609 euros) al desarrollo de iniciativas de su Unidad de Acción Social.

En el eje de compromiso medioambiental, además de la integración de la sostenibilidad en las aulas, la producción científica alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) alcanza el 35,14% del total de las publicaciones de la universidad.

En lo relativo a la gestión de sus campus de Bilbao y San Sebastián, la institución demuestra "un uso altamente eficiente de recursos, basado en la gestión responsable de residuos y consumos de agua y energía", ha señalado.