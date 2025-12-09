Más de 600 ertzainas velarán por la seguridad en el partido entre el Athletic Club y el Paris Saint-Germain

Archivo - Dispositivo de la Ertzaintza en las inmediaciones del estadio San Mamés por el partido de Europa League entre el Athletic y el Manchester United. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza desplegará un amplio dispositivo que contará con alrededor de 600 agentes para garantizar la seguridad de todas las personas que este miércoles quieran acudir al partido en San Mamés entre el Athletic Club y el Paris Saint-Germain, correspondiente a la sexta jornada de la UEFA Champions League. El partido comenzará a las 21.00 horas y se espera que alrededor de 2.500 aficionados franceses se acerquen a Bilbao con entrada para disfrutar del encuentro.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, participarán agentes prácticamente de todas las unidades (Seguridad Ciudadana, Brigada Móvil, Tráfico, Drones, Unidad Canina). Además, la Ertzaintza trabaja en coordinación y colaboración, en todo momento, con la Policía Municipal.

La afición visitante accederá a San Mamés por un vallado de seguridad que abarcará el recorrido entre la esquina entre Felipe Serrate y Sabino Arana, hasta el acceso al estadio. Esta valla servirá para garantizar un espacio de seguridad para garantizar el acceso de las y los aficionados franceses al estadio.

La afición del Paris Saint-Germain tendrá, como es habitual en partidos de la UEFA, un punto de encuentro para acercarse todos juntos, en una marcha organizada y custodiada por la Ertzaintza, al campo. El lugar de encuentro será alrededor de las 18.15 horas en las inmediaciones del Museo Guggenheim Bilbao.

El dispositivo de la Ertzaintza ya está en marcha y se incrementará gradualmente hasta después de la finalización del encuentro y garantizará la convivencia entre aficiones y el normal desarrollo de las actividades habituales de un día de labor.

La Ertzaintza, tras mantener contactos con la Asociación de Hostelería de Bizkaia, recomienda a los hosteleros y las personas usuarias no utilizar vidrio para evitar incidentes. Además, se llama a la corresponsabilidad de la ciudadanía para que, ante cualquier incidente, avise a la Ertzaintza o la Policía Municipal.

A los aficionados del Athletic Club se les recomienda acudir con antelación al campo y seguir la información facilitada por el club. Asimismo, a la ciudadanía en general se le recomienda seguir las indicaciones facilitadas sobre las afecciones en el tráfico, transporte público, etc.