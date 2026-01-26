Más de 6.000 escolares participan en las actividades de educación ambiental de la Diputación Foral de Álava

Actividad ambiental para escolares - DFA

Mas de 6.000 escolares han participado, a lo largo de 2025, en actividades que la Diputación Foral de Álava ha impulsado para promover valores ambientales como instrumento para la generación de "una conciencia colectiva y de corresponsabilidad en la protección del patrimonio natural y la lucha contra el cambio climático".

En un comunicado, la institución foral ha explicado que, a lo largo de pasado año, ha realizado diversas actuaciones en materia de sensibilización, divulgación y formación ambiental en los espacios que gestiona directamente, como son los centros de interpretación de los cuatro parques naturales del Territorio Histórico de Álava que gestiona, así como el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Martioda.

La diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate, ha destacado que "estos equipamientos han consolidado su papel como herramientas clave, para acercar la conservación de la naturaleza y la sostenibilidad a la ciudadanía, a través de programas educativos dirigidos a escolares, colectivos específicos y público general".

En los centros de interpretación de los parques naturales de Valderejo, Gorbeia, Izki y Aizkorri-Aratz, la actividad de educación ambiental destinada a centros escolares ha permitido llegar a un total de 4.968 alumnos y alumnas, en su mayoría de los centros educativos alaveses. Asimismo, 5.713 personas adultas han realizado visitas guiadas, principalmente a través actividades organizadas con grupos de montaña.

A lo largo de todo el 2025 se han organizado 64 actividades durante los fines de semana. Se trata de talleres temáticos, charlas, ferias o excursiones interpretadas, con un total de 2.739 participantes. Destacan las actividades de astronomía o la feria de la castaña de Izki, las visitas guiadas nocturnas sobre anfibios o las realizadas durante la berrea en Gorbeia, la marcha a pie o la romería de San Lorenzo en Valderejo, y el taller de cestería o el taller de anillamiento en Aizkorri-Aratz.

Por su parte, el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Martioda ha continuado con su labor de educación y sensibilización ambiental, complementaria a su función principal de atención y recuperación de fauna silvestre. En este sentido, se han llevado a cabo 38 actividades educativas y divulgativas desarrolladas por el personal del centro han contado con la participación de 950 personas, tanto de escolares, como de centros ocupaciones y centros de día.

A esta cifra hay que sumar la agenda específica del 50 aniversario del centro, que se ha completado con cuatro sueltas programadas, un congreso sobre centros de recuperación de fauna silvestre y un conjunto de charlas que se llevaron a cabo los jueves de noviembre en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa. En total, 540 personas participaron en alguna de estas actividades, dando a conocer el trabajo que se desempeña en el centro.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Por su lado, la oficina de información del Parque Provincial ha albergado a un total de 814 alumnos y alumnas del País Vasco durante su campaña escolar. Además, 1.191 personas participaron en las 146 actividades de interpretación ambiental programadas, donde destacaron las visitas guiadas de 'La historia del embalse y los pueblos sumergidos' y 'Conoce los miradores de Garaio en buggy'.

"La Diputación Foral de Álava considera la educación ambiental un eje estratégico, para avanzar hacia un modelo de territorio más sostenible, consciente y comprometido con la protección del patrimonio natural", ha subrayado la diputada foral.

Para Saray Zárate "estos programas permiten fomentar el conocimiento del entorno natural alavés, el respeto por la biodiversidad y la implicación activa de la ciudadanía en su conservación, especialmente entre las generaciones más jóvenes".