Más de 68.000 personas asistieron a las ferias y conciertos de Sabina y Lágrimas de Sangre en el BEC el fin de semana

BILBAO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 68.000 personas participaron este pasado fin de semana en tres eventos que han tenido lugar en el BEC de Barakaldo: Retroclásica Bilbao, Desembalaje Bilbao y los conciertos de Joaquín Sabina y Lágrimas de Sangre en Bizkaia Arena, ha informado el BEC en un comunicado.

Del 7 al 9 de noviembre, Retroclásica Bilbao celebró su XIV edición de la "fiesta del vehículo clásico" en el norte del Estado. El certamen reunió a alrededor de 35.000 aficionados y más de un centenar de expositores, con una oferta que combinó exposiciones temáticas, concentraciones, charlas y actividades en torno a la historia y la cultura del automóvil.

Entre los grandes atractivos de esta edición destacaron los aniversarios de SEAT (75 años), Alpine (70 años), BMW M3 (40 años) y el centenario del Rolls-Royce Phantom, además de la presentación del "De Lorenzo". La exposición "La Feria de Muestras de Bilbao y el Automóvil (1957-1980)" rindió homenaje al histórico certamen de San Mamés y a su papel en el desarrollo industrial y automovilístico de Bizkaia, y aportó una visión histórica al certamen.

Además, el 'parking' de clásicos, con más de 1.500 coches y motos de época, fue uno de los espacios más visitados, consolidando al salón como un referente para amantes del motor clásico, han indicado.

Por otro lado, Desembalaje Bilbao celebró su 52ª edición con la participación de más de 150 expositores de antigüedades, coleccionismo y decoración vintage, y la asistencia de más de 6.500 personas.

Los talleres gratuitos de restauración y personalización fueron uno de los grandes atractivos del fin de semana, "acercando a las personas visitantes al valor de dar una segunda vida a los objetos", han explicado.

El broche musical del fin de semana lo puso Bizkaia Arena, que acogió dos conciertos de Joaquín Sabina, dentro de su gira "Hola y adiós", con alrededor de 10.000 asistentes en cada jornada, y el concierto de despedida de Lágrimas de Sangre, que reunió a 6.500 personas en un "emocionante pase" que sirvió de homenaje y despedida para sus aficionados.