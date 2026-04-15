Más de 820 empresas y profesionales se han adherido al Código Ético del Turismo de Euskadi

Entrega de certificados de adhesión al Código Ético de Turismo de Euskadi - IREKIA

BILBAO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 820 empresas y profesionales se han adherido hasta el momento al Código Ético del Turismo de Euskadi, mientras que los destinos que avanzan en el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI) alcanzan a cerca del 70% del territorio, según los datos aportados por el Gobierno Vasco.

El consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, junto al director de Basquetour, Daniel Solana, han participado este miércoles en Bilbao en la entrega de acreditaciones del Código Ético del Turismo de Euskadi 'Be Etikoa' 2026, una cita anual en la que se reconoce el compromiso del sector turístico vasco con "un modelo basado en la responsabilidad, la sostenibilidad y la innovación".

Durante su intervención, Hurtado ha subrayado que esta jornada va más allá de una entrega de diplomas, ya que se celebra "el compromiso de un sector que ha decidido hacer las cosas bien, poniendo la ética y la responsabilidad en el centro de su actividad".

El Código Ético del Turismo de Euskadi supera ya las 820 empresas y profesionales adheridos. Según ha precisado el consejero, "no se trata de una adhesión simbólica, sino de un proceso que exige formación, evaluación y seguimiento continuo".

El acto ha servido también para reconocer a los destinos que avanzan en el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI), que alcanzan a cerca del 70% del territorio. Se trata de un enfoque que combina "sostenibilidad, accesibilidad, innovación y buena gestión" para mejorar tanto la experiencia turística como la vida en los municipios.

En paralelo, el programa Empresa Turística Inteligente (ETI) continúa sumando nuevas incorporaciones, con empresas que apuestan por la digitalización y la mejora de su gestión "como vía para ganar competitividad".

Durante la jornada se ha presentado además la Comunidad del Turismo Responsable de Euskadi, una iniciativa abierta a ciudadanía y visitantes que busca extender el compromiso con un turismo basado en valores.

En este contexto, también se ha hecho referencia a las campañas impulsadas en los últimos años, como Turista Maitea, Turismo Maitea y la reciente Guía para un Viaje Responsable, presentada en Fitur 2026, que completa este trabajo de sensibilización "apelando a la responsabilidad de la ciudadanía vasca cuando viaja".